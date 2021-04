Giggs znova v središču sramotnega škandala: grozi mu petletna zaporna kazen

Dozdajšnji selektor nogometne izbrane vrste Walesa se je že pred leti znašel v središču odmevnega škandala, ko so neizprosni britanski tabloidi razkrili, da je slabo desetletje prešuštvoval s soprogo svojega brata, zaradi česar se še danes v javnosti pere umazano perilo.

Kot da to ne bi bilo dovolj, se o Ryanu Giggsu, nekdanjem izjemnem nogometašu Manchester Uniteda, znova govori in piše v negativnem kontekstu. Tokrat zaradi obtožb o fizičnem napadu na dve mlajši ženski. Valižan je tako obtožen, da je ženski v 30 letih lani novembra prizadejal telesne poškodbe, istega večera pred petimi meseci pa naj bi se znesel še nad dvajsetletnico, ki je na srečo ta napad preživela brez poškodb. Ob tem je obtožen še zaradi groženj in prisilnega nadzora nad nekdanjim dekletom Kate Greville v obdobju med decembrom 2017 in novembrom 2020. Giggs bo v zvezi z omenjenimi obtožbami zaslišan na manchestrskem sodišču konec tega meseca.