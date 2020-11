Selektor Walesa aretiran zaradi nasilja

Predstavniki za stike z javnostjo Ryana Giggsabranijo pred obtožbami njegovega dekleta in trdijo, da Giggs sodeluje s policisti, potem ko naj bi legendarnemu nogometašu Manchester Uniteda, ki je trenutno selektor reprezentance Walesa, odvzeli prostost na domačem naslovu v Salfordu.

Valižanska nogometna zveza (FAW) je odpovedala torkovo novinarsko konferenco, na kateri bi moral Giggs razkriti seznam igralcev za prihajajoče tekme v Ligi narodov. Dodali so, da se "zavedajo domnevnega incidenta v povezavi s selektorjem moške članske izbrane vrste Ryanom Giggsom".

Še naprej bo pomagal policistom

"Sodeluje s policijo in ji bo še naprej pomagal v preiskavi, ki poteka,"so v imenu Giggsa zapisali njegovi zastopniki v izjavi za javnost. Tabloid The Sun je poročal, da so policisti v okolici Manchestra posredovali v večernih urah in aretirali 46-letnega moškega, ki ga sumijo povzročitve telesnih poškodb.

Dekle – gre za 36-letno piarovko Kate Greville– naj bi utrpelo manjše poškodbe, zaradi katerih pa ni potrebovalo zdravniške pomoči. Policisti so v izjavi za javnost dodali, da so moškega pred nadaljevanjem preiskave izpustili iz pridržanja proti plačilu varščine.