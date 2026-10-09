Shai Gilgeous-Alexander vlaga v Atletico Madrid Jana Oblaka

Osemindvajsetletni Kanadčan je bil v prejšnjih dveh sezonah imenovan za najkoristnejšega igralca lige NBA in je leta 2025 z ekipo Oklahoma City Thunder osvojil naslov.

"Vesel sem, da sem zdaj uradno del lastniške skupine Atletica. Ta klub je že vrsto let v vrhu evropskega nogometa. Hvaležen sem za priložnost, da prispevam k njegovi prihodnosti," je dejal Shai Gilgeous-Alexander .

Pri Atletico Madrid so ob novici v izjavi zapisali: "Partnerstvo temelji na skupnih vrednotah, ambicijah, odličnosti in prepričanju, da je vsak uspeh težko zaslužen." Višine pridobljenega deleža niso sporočili.

Gilgeous-Alexander ni prvi košarkarski zvezdnik, ki je investiral v nogomet. Štirikratni prvak lige NBA LeBron James je leta 2011 postal manjšinski delničar angleškega prvoligaša Liverpoola.

Od takrat so tudi drugi košarkarji lige NBA vložili denar v Evropi in Severni Ameriki, tako v moški kot ženski nogomet.

Kevin Durant je julija 2015 investiral v zmagovalca lige prvakov PSG. Grk Giannis Antetokounmpo se je februarja pridružil lastniški skupini ženske ekipe Chelsea. Leta 2023 je že pridobil delnice ameriškega kluba MLS, Nashvilla.