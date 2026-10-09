Shai Gilgeous-Alexander vlaga v Atletico Madrid Jana Oblaka

"Vesel sem, da sem zdaj uradno del lastniške skupine Atletica. Ta klub je že vrsto let v vrhu evropskega nogometa. Hvaležen sem za priložnost, da prispevam k njegovi prihodnosti," je dejal Shai Gilgeous-Alexander.
Osemindvajsetletni Kanadčan je bil v prejšnjih dveh sezonah imenovan za najkoristnejšega igralca lige NBA in je leta 2025 z ekipo Oklahoma City Thunder osvojil naslov.
Pri Atletico Madrid so ob novici v izjavi zapisali: "Partnerstvo temelji na skupnih vrednotah, ambicijah, odličnosti in prepričanju, da je vsak uspeh težko zaslužen." Višine pridobljenega deleža niso sporočili.
Gilgeous-Alexander ni prvi košarkarski zvezdnik, ki je investiral v nogomet. Štirikratni prvak lige NBA LeBron James je leta 2011 postal manjšinski delničar angleškega prvoligaša Liverpoola.
Od takrat so tudi drugi košarkarji lige NBA vložili denar v Evropi in Severni Ameriki, tako v moški kot ženski nogomet.
Kevin Durant je julija 2015 investiral v zmagovalca lige prvakov PSG. Grk Giannis Antetokounmpo se je februarja pridružil lastniški skupini ženske ekipe Chelsea. Leta 2023 je že pridobil delnice ameriškega kluba MLS, Nashvilla.
Manjšinski delničar je oseba ali subjekt, ki ima v lasti manj kot 50 odstotkov delnic določenega podjetja ali kluba, kar pomeni, da nima popolnega nadzora nad sprejemanjem odločitev. V kontekstu nogometnih klubov takšni vlagatelji pogosto vstopajo v lastništvo zaradi naložbenega potenciala, povečanja prepoznavnosti blagovne znamke ali strateškega partnerstva, pri čemer imajo omejen vpliv na vsakodnevno upravljanje kluba, vendar so udeleženi pri njegovi rasti in finančnih uspehih.
Liga NBA (National Basketball Association) je najmočnejša in najbolj prepoznavna profesionalna košarkarska liga na svetu, ustanovljena leta 1946 v Združenih državah Amerike. Združuje 30 ekip iz ZDA in Kanade, ki tekmujejo na najvišji ravni. Liga je znana po svoji globalni priljubljenosti, visokih finančnih vložkih, vrhunski produkciji in dejstvu, da privablja najboljše košarkarje z vsega sveta, kar jo postavlja v središče mednarodnega športnega dogajanja.
Investicije vrhunskih športnikov iz drugih panog, kot je košarka, v nogometne klube predstavljajo trend diverzifikacije premoženja. Športniki s tem ne le plemenitijo svoj kapital, ampak tudi gradijo svojo osebno blagovno znamko na globalni ravni. Nogomet, ki je najbolj priljubljen šport na svetu, ponuja ogromno marketinško platformo, s katero lahko zvezdniki lige NBA povežejo svoje ime z evropskimi nogometnimi velikani, s čimer ustvarijo sinergijo med različnimi športnimi kulturami in trgi.
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