Gimenez pozitiven, odpovedan trening Atletico Madrida

Madridski dnevnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da Atletico še vedno "nima sreče" z novim koronavirusom, potem ko je španski prvoligaš odpovedal torkov trening in, kot se je izkazalo, je razlog nova okužba v moštvu. Šlo naj bi za urugvajskega branilca Joseja Mario Gimeneza, čigar odsotnost je v zadnjih dneh že burila duhove v Madridu, kjer so bili mediji prepričani, da se pripravlja Urugvajčev odhod iz kluba, ki naj bi že dobil mamljivo ponudbo angleškega podprvaka Manchester Cityja.

A zdaj so v klubu potrdili, da je Gimenez oddal pozitiven bris na okužbo z novim koronavirusom, potem ko je zdravnikom v ponedeljek omenil, da je opazil simptome covida-19. Gimenez ni treniral s soigralci, po veljavnem protokolu je moral opraviti novo testiranje, ki je okužbo potrdilo. Poleg Gimeneza so zdaj okužbo v zadnjih mesecih potrdili že pri Renanu Lodiju, Angelu Correi, Šimetu Vrsaljku, Diegu Costiin Santiagu Ariasu. Tu je tudi okužba glavnega trenerja Simeoneja, v čigar odsotnosti treninge vodita pomočnika, strokovnjak za telesno pripravo Oscar Ortegain novinec v klubuHernan Bonvicini, ki je nasledil legendarnega Germana Burgosa, nekdanjega vratarja Atletica, ki je bil dolga leta desna roka Simeoneja.

Nogometaši Atletica se bodo s slovenskim reprezentantom Jana Oblaka na zelenice vrnili ta konec tedna proti Granadi, kar bo prva uradna preizkušnja za Madridčane v novi sezoni. ASdodaja, da situacija z okužbami močno spominja na tisto izpred nekaj mesecev, ko je Atletico tik pred začetkom zaključnega turnirja Lige prvakov v Lizboni zaradi okužb ostal brez Corree in Vrsaljka, a po dodatnih testiranjih nove okužbe v taboru rdeče-belih niso odkrili, nato pa je sledilo razočaranje in hiter izpad v četrtfinalu proti RB Leipzigu (1:2).