Gimnasia Maradoni za rojstni dan čestitala z zmago

Maradona, ki v klubu deluje kot trener, si je v živo ogledal le prvih nekaj minut obračuna. Kot poročajo mediji, se je Maradona posvetoval z zdravniki, ki so odločili, da je zanj bolj varno, če tekmo spremlja doma. Nekdanji nogometaš naj bi bil namreč v stiku z osebo, za katero se sluti, da je okužena z novim koronavirusom, zato je moral tudi sam v karanteno. Neimenovana oseba je sicer naredila koronski test in bila negativna, vseeno pa so zadeve nejasne. Maradona je na stadionu deloval precej šibek in pri hoji sta ga podpirali dve osebi.

A prvi zvezdnik argentinske reprezentance iz leta 1986, ki je osvojila naslov svetovnih prvakov, pa je na stadion v La Plato takorekoč moral. To je od njega pričakovala nogometna publika tudi pred malimi ekrani, pa tudi na objektu dame. Tekmo sta si namreč ogledala tudi vodja argentinske lige Marcelo Tinelli in predsednik argentinske nogometne zveze Claudio Tapia, ki sta čestitala Maradoni in se ga spomnila z darili.