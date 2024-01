Girona vztraja na vrhu, Atleti doma ugnali netopirje

Nogometni palček s severa Katalonije še naprej drži korak z Real Madridom. Slednji je včeraj zmagal pri Las Palmasu 2:1, Girona pa je slavila 1:0 z zadetkom Portuja v 20. minuti. Girona ima ob tekmi več točko prednosti pred zasedbo Carla Ancelottija , ki bo zaostala tekmo pri Getafu igrala v četrtek, 1. februarja. Barcelona in Atletico Madrid za Girona zaostajata enajst točk. Aktualni prvaki so razočarali doma in izgubili z Villarrealom, Jan Oblak in druščina pa so bili danes boljši od Valencie z 2:0. V polno sta zadela Samuel Lino v izteku prvega polčasa in Memphis Depay v 57. minuti.

Atletico Madrid je v zadnjih desetih dneh premagal Real Madrid in Sevillo v španskem pokalu ter Granado v LaLigi. Na lestvici ima po štirinajsti zmagi v enaindvajsetih nastopih 44 točk in za pet golov boljšo razliko od Barcelone. Oba bosta zaostalo tekmo 20. kroga igrala v sredo; Barcelona z Osasuno, Atletico Madrid pa proti Rayo Vallecanu. Madridčane ob tem v naslednjem krogu čaka mestni derbi z Real Madridom (4. 2.), 7. februarja pa še polfinale pokala proti Athletic Bilbau.

Že v soboto so nogometaši Real Madrida so na Kanarskih otokih zabeležili sedemnajsto zmago v sezoni španske lige, Barcelona pa je po izpadu iz španskega pokala sredi tedna doživela nov hladen tuš. Pred domačimi gledalci je proti Villarrealu nadoknadila zaostanek z 0:2, nato pa klonila s 3:5. Real Madrid se je na začetku drugega polčasa proti Las Palmasu znašel v zaostanku z 0:1, z zadetkoma Viniciusa v 65. minuti in Aureliena Tchouamenija (84.) pa je na koncu prišel do treh točk, s katerimi se je vrnil na vrh razpredelnice.

Katalonci, ki so januarja ostali brez naslova v španskem superpokalu in izpadli v četrtfinalu pokala proti Bilbau, so znova razočarali zveste navijače. Za goste sta prva dva zadetka dosegla Gerard Moreno (41.) in Ilias Akhomach (54.), Barcelona je sicer v dobrih desetih minutah naredila popoln preobrat - Ilkay Gundogan (60.), Pedri (68.), Eric Bailly (avtogol, 71.), a nato povsem popustila in prejela še tri zadetke - Goncalo Guedes (84.), Alexander Soerloth (99.), Jose Luis Morales (101.).