Giroud: Benzemaju sem poslal sporočilo, da mi je žal za poškodbo, ki jo je staknil

Poraza proti Argentini še ni povsem prebolel, toda na prvenstvu je doživel enega izmed najboljših trenutkov svoje kariere. Postal je namreč najboljši strelec francoske reprezentance vseh časov. S svojim 52. zadetkom je prehitel legendarnega Thierryja Henryja . Nato je v zbirko dodal še 53. "Bilo je zares nekaj izjemnega, na kar sem zelo ponosen." Tekma proti Poljakom je tista, ki si jo bo zagotovo za vedno zapomnil. Seveda je beseda v nadaljevanju nanesla tudi na tiste manj prijetne trenutke, ko je v finalni tekmi v 41. minuti zapustil zelenico: "Do tega trenutka lahko rečem, je bilo to zagotovo zelo dobro svetovno prvenstvo. Takrat sem bil sicer razočaran in presenečen, toda vse skupaj je bilo zagotovo del taktike, sam pa vedno stojim za svojo ekipo in soigralci. Poraz še vedno boli, toda sam sem sedaj povsem osredotočen na svojo igro v Milanu."

Olivier Giroud , nogometaš, ki je v mesecu decembru zaigral v finalu svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju, ko se je reprezentanca Francije pomerila proti Argentini, ki je kasneje tudi osvojila ta tako želeni naslov, je spregovoril za Canal Football Club. Razgovoril se je o dogajanju na mundialu, dotaknil pa se je tudi ostalih tem, kot so na primer možnost reprezentančne upokojitve, odnos s sedaj že nekdanjim reprezentančnim kolegom Karimom Benzemajem ter tudi avantura, ki jo piše v italijanskem Milanu. Kar se tiče reprezentančne prihodnosti, je povedal, da si bo vzel še nekaj časa za razmislek, toda: "Zaenkrat nadaljujem. Ko sem vedel, da Hugo po vseh teh letih odhaja, se me je dotaknilo. Najin odnos je bil poseben. Vse se lahko zgodi, toda dokler ne napovem svoje reprezentančne upokojitve, sem selektorju na voljo. Modri dres mi zares veliko pomeni in želim si vzeti nekaj časa, preden sprejmem kakršnokoli odločitev." Zatrdil je torej, da bo še nekaj časa ostal na voljo Didierju Deschampsu , svojega dresa pa tako še ne bo pospravil v omaro.

Ko je beseda torej nanesla na Benzemaja, je razblinil nekaj dvomov in povedal: "Nismo se uspeli posloviti od njega, zato sem mu poslal sporočilo, da mi je žal zaradi poškodbe, ki jo je staknil." Spomnimo, Benzema je zaradi težav s stegensko mišico prvenstvo zapustil, preden ga je dejansko sploh začel. "Bilo je iskreno in predvsem spontano sporočilo. Včasih je v nogometu tako, da so nekatere poškodbe v korist drugim igralcem, toda sam nisem nikoli izjavil, da mi je odleglo ali da sem vesel zaradi tega. Seveda sem prišel do svoje priložnosti, toda nikomur nisem želel tega. Nekateri iščejo probleme tam, kjer jih ni." Poleg tega je poudaril, da je bil dobitnik zlate žoge pomemben člen njihove ekipe. "Karim je bil pred tem tisti, ki bi bil "številka 1", takšno je dejstvo. Njegova poškodba je bila za nas velika izguba. Stanje v reprezentanci je bilo odlično, ko je bil on še z nami, tudi če nekateri namigujejo drugače."

"Želim si nadaljevati kariero v AC Milanu. Mislim, da mi je uspelo osvojiti srca navijačev. Seveda je k vsemu skupaj pripomoglo dejstvo, da smo vrnili naslov nazaj v Milano. Scudetto smo pripeljali domov. Razprave še potekajo, toda če bom lahko tukaj zaključil kariero na najvišji ravni, bom to zagotovo storil. Lahko bi si sicer izbral kakšno eksotično destinacijo, tudi MLS (ameriška nogometna liga) me je vedno privlačil," je povedal o svojem trenutnem klubu. "Z Milanom si želim še naprej osvajati lovorike, kar pa se tiče Francije, tega pa še ne znam povedati zagotovo. Še vedno razmišljam o tem." Kako se bo odločil, bo zagotovo sporočil v kratkem, saj je naslednji reprezentančni zbor že marca. Takrat se bodo namreč začele kvalifikacije za prihajajoče evropsko prvenstvo, ki se bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 odvijalo v Nemčiji in na katerem bomo, upamo, gledali tudi prerojeno slovensko reprezentanco.