Giroud pozitiven na koronavirus

34-letni Olivier Giroud, ki je pred začetkom te sezone v Milan prestopil iz londonskega Chelseaja je zaigral na obeh Milanovih ligaških tekmah in se proti Cagliariju tudi dvakrat vpisal med strelce. Po omenjeni tekmi Giroud ni bil v stiku s soigralci, zato mora v karanteno le on, so sporočili na uradni klubski spletni strani.