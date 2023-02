Giroud prekinil črno serijo Milana za lepo popotnico pred Tottenhamom

V prvem polčasu je bila igra Milana brez repa in glave, tako da gostujoči vratar Vanja Milinković-Savić ni imel pretiranega dela. V nadaljevanju so se varovanci Stefana Piolija le zbrali. Prvo sijajno priložnost je zapravil Theo Hernandez, ki bi v kazenskem prostoru moral bolje zaključiti, tako pa je meril naravnost v srbskega čuvaja mreže, ki je žogo rešil ravno na golovi črti.

Milinković-Savić pa je bil le nekaj minut zatem brez moči, ko je iz podobnega položaja kot prej Hernandez zaključil Olivier Giroud, vendar je bil njegov strel z glavo bistveno natančnejši in San Siro je eksplodiral od navdušenja. Torino, ki je pred slabim mesecem dni v osmini finala pokala izločil prav Milan, tokrat ni imel svojega dne in si do konca večjih priložnosti za morebitno izenačenje niti ni pripravil. Ostalo je pri izidu 1:0.

Pred tem so bili Milančani brez zmage na kar sedmih zaporednih tekmah, s tem da so zadnje štiri celo izgubili. Pravo blamažo jim je pred svojimi navijači naredil Sassuolo, ki je konec januarja na San Siru slavil s 5:2. Vmes so rdeče-črni za nameček izgubili še mestni derbi, ko so bili kljub minimalnemu porazu povsem nemočni proti Interju. Zmaga proti Torinu pa je poskrbela, da se je med navijače italijanskega velikana pred začetkom evropske pomladi vendarle vrnilo nekaj prepotrebnega optimizma.