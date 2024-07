Giroud: Je moj največji ponos in eden najlepših spominov!

OGLAS

Oliver Giroud je sklenil reprezentančno pot kot najboljši strelec francoske reprezentance.

Oliver Giroud je že pred začetkom letošnjega evropskega prvenstva, ki je potekalo v Nemčiji, naznanil, da bo to njegov zadnji ples na mednarodnem prizorišču. Francija je veljala za ene glavnih favoritov, na stavnicah so kotirali tik za Angleži. Njegova pot se je tako končala v solzah, s porazom proti aktualnim prvakom Špancem, v polfinalu tega tekmovanja. "Prišel je ta trenutek, trenutek, ki sem se ga najbolj bal. Slovo od francoske reprezentance," je v ponedeljek začel svoj zapis na instagramu. "Kakšen ponos je nositi ta modri dres in zastopati to državo, Francijo. Ko sem se pridružil tej ekipi, sem skupaj z igralci in vsem osebjem dejansko našel drugo družino. Postali smo nerazdružljiva druščina. Seveda pod budnim očesom enega človeka, trenerja Didierja Deschampsa. Zahvaljujem se mu za vso zaupanje. Kljub vsem vzponom in padcem mi je omogočil, da sem postal najboljši strelec Les Blues. Ta ekipa, katere član sem bil dolgih 13 let, bo za vedno ostala v mojem srcu. Je moj največji ponos in eden najlepših spominov."

Nogometaš je leta 2018 s Francijo slavil naslov svetovnih prvakov, leta 2021 pa so Francozi osvojili Ligo narodov. Na svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022 je v finalu moral priznati premoč Argentincem. Giroud je v francoskem dresu debitiral leta 2011 in dosegel svoj prvi gol na tretji preizkušnji, ko je zadel na prijateljski tekmi proti Nemčiji. Zadnjega od svojih rekordnih 57 golov za francosko reprezentanco pa je dosegel marca letos, ki se je na koncu izkazal za zmagovalnega v tesni zmagi nad Čilom. "Vedno smo si bili v oporo, doživljali smo veselje in razočaranje, zmage in poraze, smeh in solze, a vedno bili enotni in solidarni en do drugega," še zapiše.

Statistika Girouda v francoskem dresu.

Francoz bo svojo klubsko kariero nadaljeval čez lužo, v prihodnji sezoni bo namreč igral v severnoameriški ligi MLS za moštvo Los Angeles FC. V svoji bogati karieri je bil član ekip Istres, Grenoble, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea in nazadnje italijanskega Milana, s katerim je leta 2022 slavil naslov italijanskih prvakov. Leta 2019 je z angleškim Chelseajem dvignil tudi prestižno lovoriko Lige prvakov. Po 18 letih se tako poslavlja od najboljših lig v Evropi.

"Moja kariera v francoskem dresu ni bila vedno enostavna, gladka. Včasih sem zelo trpel zaradi vseh kritik, a globoko v sebi nikoli nisem nehal verjeti v vse skupaj," zaključi. "Od zdaj naprej postajam najzvestejši navijače Les Bleus!" "Olivier lahko zapusti francosko ekipo v miru, z dobrim, zmagovalnim občutkom in veliko dosežki," pa je njegov reprezentančni pokoj pospremil francoski selektor. "Na splošno bi rad izpostavil njegovo neomajno predanost. Tudi za to mu moramo reči: bravo in hvala za vse! Ni mu bilo vedno lahko, a je vedno pokazal samo svojo resnost, profesionalnost in borbenost."