Glasni Neymar: Moti župana in kali sosedski mir!

Nove težave za brazilskega superzvezdnika Neymarja. Tokrat se zadeva ne dogaja na igrišču, ampak zunaj njega, natančneje v kraju, kjer nogometaš prebiva. Gre za primestno občino, zahodno od središča Pariza. Zadeva naj bi se dotaknila celo župana Luca Wattelleja. Sosedje zvezdnika Paris Saint Germaina naj bi bili že pošteno naveličani zabav, ki jih prireja, vsaj tako je poročal Le Parisien. Zabave naj bi trajale globoko v noč, s tem pa motile mir in spokojnost soseske. Glasna glasba, ki naj bi prihajala iz rezidence, ter ostali moteči dejavniki so tisti, ki niso zaželeni v tem francoskem mestu. "Bilo je neverjetno nadležno," so besede župana, ki se nanašajo na zabavo, ki jo je Neymar priredil 5. februarja, ko je praznoval svoj 31. rojstni dan. Več sosedov naj bi klicalo policijo in se potožilo tudi nad tem, da to ni edina zabava, ki je zmotila njihov nočni počitek. Zdi se, da so razna praznovanja na nogometaševem domu stalnica. Kot primer navajajo bučno zabavo ob proslavi naslova, ki ga je PSG osvojil v lanski sezoni. In kako zvezdniku to preprečiti? Kazen, ki si jo s takim obnašanjem pridobi, zagotovo ni niti drobtinica njegovega zaslužka. Župan se je tako odločil, da bo zadevo predal medijem, ti pa bodo zagotovo zgovorni sami po sebi. "Na neki točki bomo tožilstvu posredovali spis zaradi ponavljajočih se prekrškov," še zaključi Wattelle. Parižane že v torek čaka tekma osmine finala Lige prvakov, ko se bodo v Parizu pomerili proti münchenskemu Bayernu. Gre za ponovitev finala iz leta 2020, ko so bili uspešnejši Bavarci. Tokrat bodo vse oči uprte v Brazilca, kajti tako Messi kot Mbappe sta poškodovana. Bo Neymarju uspelo in če mu bo, kako bučna zabava bo takrat na sporedu? Morda jo bodo tokrat oprostili tudi sosedi.