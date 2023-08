Glavni osumljenci za smrt navijača v Atenah so Hrvat, Albanec in trije Grki

Hrvaški ambasador v Grčiji je obiskal nekatere aretirane Hrvate, ki so se mu pritoževali nad stanjem v priporu. Trdili so, da grška policija ni pravočasno priskrbela zdravniške pomoči za ranjene navijače med njimi, čeprav je ambasador potrdil, da naj bi zdravniki za ranjene navijače zdaj poskrbeli. Oglasil se je tudi predsednik hrvaške nogometne zveze Marijan Kustić, ki trdi, da bi največjo krivdo za dogodke morala prevzeti lokalna policija in organizatorji dogodka, ki se po njegovem mnenju niso pravilno in pravočasno odzvali na dogodke. Newsit poroča, da naj bi vodja varnostne službe AEK-ja policijo pravočasno opozoril o prisotnosti velikega števila hrvaških navijačev na kraju dogodka.