Nogomet

Glavni zvezdnik Real Madrida vprašljiv za El Clasico

Madrid, 27. 04. 2026 13.47 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
STA R.S.
Kylian Mbappe

Francoski napadalec Real Madrida Kylian Mbappe si je poškodoval mišico levega stegna, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil španski klub. Pod vprašajem je tako njegov nastop na derbiju z Barcelono 10. maja.

Kapetan francoske reprezentance je bil v petkovem španskem ligaškem dvoboju proti Real Betisu (1:1) zamenjan zaradi poškodbe, ki se nahaja vzdolž stegna, je sporočilo zdravniško osebje madridskega kluba.

Real Madrid, ki je v španski ligi drugi z 11 točkami zaostanka za vodilno Barcelono, se bo v nedeljo pomeril z Espanyolom, preden se bo naslednji konec tedna pomeril s katalonskim velikanom.

Preberi še Real zapravil zmago v 94. minuti, dodatne skrbi zaradi Mbappeja
Vratar po rdečem kartonu fizično napadel nasprotnega kapetana

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mmickica
27. 04. 2026 14.37
Itak ni vec pomembno. Tudi Barci manjkata tako Rsphinha kot Yamal... Skoda sicer, elclasico bi bil gotovo bolj zanimiv, ce bi vsi najboljsi bili zdravi, ampak tako pac je...
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
27. 04. 2026 14.58
Rafa bo menda za Classico že nazaj.
Odgovori
0 0
Kolllerik
27. 04. 2026 14.36
Tudi Yamala ne bo.
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
27. 04. 2026 14.36
Kar se bo dosti bolj poznalo
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
27. 04. 2026 14.17
In kaj naj bi naredu če bo igral? Jim bo zmagal ligo? Mogoče ligo prvakov? Mogoče kraljevi pokal? Kaj dejansko doprinese k ekipi ki je že izpadla iz vseh tekmovanj? Če proti Albaceteju,Liverpoolu,Barci,Celti,Gironi itd ni nič naredil potem se tukaj ne bo poznalo da ga ni
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
cekin
Portal
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
dominvrt
Portal
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
