Glavni zvezdnik Real Madrida vprašljiv za El Clasico

Kapetan francoske reprezentance je bil v petkovem španskem ligaškem dvoboju proti Real Betisu (1:1) zamenjan zaradi poškodbe, ki se nahaja vzdolž stegna, je sporočilo zdravniško osebje madridskega kluba.

Real Madrid, ki je v španski ligi drugi z 11 točkami zaostanka za vodilno Barcelono, se bo v nedeljo pomeril z Espanyolom, preden se bo naslednji konec tedna pomeril s katalonskim velikanom.