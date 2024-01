'Gledalci, ki ste bili na tribunah, a ste molčali, ste sostorilci'

OGLAS

Obračun Udineseja in Milana so uspešneje odprli gosti in v 31. minuti povedli z golom Rubena Loftus-Cheeka, v 42. pa je izid poravnal Lazar Samrdžić. Florian Thauvin je v 62. minuti Videmčane popeljal v vodstvo, v 83. pa je izid spet poravnal Luka Jović. Zmagoviti gol za goste je dosegel Noah Okafor v 93. minuti. Sandi Lovrić je pri domačih igral celo tekmo, Jake Bijola pa ni bilo zaradi poškodbe. Tekma v Vidmu pa je bila nekaj časa tudi prekinjena, saj so domači navijači z rasističnimi žaljivkami obsuli vratarja Milana Mika Maignana, ki je po vodilnem golu Milana tudi jezno odšel z igrišča, nakar so ga soigralci poskušali umiriti. Francoz je sicer že v uvodu tekme sodnike opozarjal na neprimerne vzklike, kljub odhodu z igrišča, pa se je pozneje vrnil in tekmo odigral do konca.

Dan pozneje se je oglasil na družbenih omrežjih. "Napaden ni bil le igralec. Napaden je bil moški. Oče družine. To se mi ni zgodilo prvič in nisem prva oseba, ki se ji je to zgodilo," je začel. Nato se je lotil izpostavljanja krivcev: "Bila so sporočila za javnost, oglaševalske kampanje, protokoli in nič se ni spremenilo. Danes mora odgovornost prevzeti celoten sistem: Storilci, saj se je v anonimnosti tribun enostavno skriti v množici. Gledalci, ki ste bili na tribuni, ki ste vse videli, vse slišali, a ste se odločili molčati, ste sostorilci. Klub Udinese, ki je govoril le o prekinitvi tekme, kot da se ni nič zgodilo, je sostorilec. Oblasti in državni tožilec. Če ne boste storili ničesar ob vsem, kar se dogaja, boste tudi vi sokrivci."

"Povedal sem vam že in še enkrat moram ponoviti: nisem žrtev. Rad bi se zahvalil svojemu klubu AC Milanu, svojim soigralcem, sodniku, igralcem Udineseja in vsem, ki so mi poslali sporočila, me poklicali, me zasebno in javno podprli. Vsem ne morem odgovoriti, vendar vas vidim in v tem smo skupaj. To je težka bitka, za katero bosta potrebna čas in pogum. Toda v tem boju bomo zmagali," je zaključil pričakovano jezni Francoz. Oglasil se je tudi njegov reprezentančni soigralec Kylian Mbappe, ki je na družbenih omrežjih zapisal: "Nikakor nisi sam. Vsi smo s teboj. Dovolj je. Vedno iste težave in vedno znova brez rešitve. Ne rasizmu."

