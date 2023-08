Gledalci v Kidričevem videli kar devet zadetkov, zmaga Olimpije 5:4

Aluminij in Olimpija sta v Kidričevem prikazala razburljivo tekmo, polno golov in preobratov. Na koncu so celo kožo odnesli Ljubljančani, zmagoviti gol pa je v 87. minuti dosegel Mustafa Nukić. Eden junakov zmage je bil tudi Pedro Lucas z dvema goloma in podajo. Olimpija je zdaj pri devetih točkah, toliko jih imata tudi Maribor ob tekmi manj in Koper. Aluminij je ostal pri štirih.

Kidričani so silovito odprli tekmo in že po dobri minuti povedli. Daniel Skiba je iz bližine unovčil podajo Gašperja Jovana, ki je na levi strani pobegnil Jorgeju Silvi. Pet minut pozneje pa so slovenski prvaki izenačili, po podaji Pedra Lucasa je svoj tretji gol v sezoni dosegel Rui Pedro.

Obe ekipi sta nato imeli še po eno nevarno akcijo, v 10. minuti je moral posredovati Matevž Vidovšek po strelu Marka Bresta, v 13. pa na drugi strani Tibor Banić po poskusu Matea Karamatića.

V 24. je po dobri akciji domača ekipa spet povedla, strelec je bil Artem Bilji, ki je zadel z devetih metrov. Tri minute pozneje bi lahko Olimpija znova izenačila, vendar je spet izvrstno posredoval Banić, v 28. minuti pa se je zdelo, da se bo Brestu prebiti skozi Olimpijino obrambo, tudi Vidovšek je že bil na tleh, na koncu pa so igralci v zelenem le ustavili domačega napadalca.