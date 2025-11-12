Gledamo z drugačnimi očmi in druge tekme, kot predsednik, ki verjame v naslov in vidi napredek?

V teku je zadnja reprezentančna pavza v letošnjem koledarskem letu pred zaključkom prvega dela klubske nogometne sezone. Pred zimskim premorom aktualne prvake iz Ljubljane med drugim čakata ligaški večni derbi in pokalni obračun proti Celju. Krajši odmor od tekmovalnih obveznosti so v klubu izkoristili za pogovor s predsednikom kluba Adamom Deliusom, ki je pokomentiral aktualno klubsko dogajanje tako na igrišču kot izven njega.

Federico Bessone je prevzel ekipo septembra. Kljub temu, da želenih rezultatov še ni, je, kot pišejo in trdijo na uradni klubski spletni strani, napredek v igri viden. "Z njegovim delom smo zelo zadovoljni. Gospod Bessone je v težkem obdobju prevzel odgovornost. Je trener, ki je takoj vnesel energijo v ekipo z namenom, da ponovno zgradi samozavest igralcev. Gre za trenerja, ki zagovarja sodoben nogomet in ima jasno vizijo. Prepričani smo, da bo gospod Bessone tisti, ki bo z Olimpijo osvajal lovorike," je uza uradno spletno stran sprva dejal predsednik Olimpije Adam Delius. Bližamo se polovici sezone. Kakšni so cilji in ambicije, ki jih v Olimpiji želimo izpolniti do konca meseca maja?

"V sezono 2025/26 smo vstopili z veliko evforijo. Verjeli smo, da smo sestavili eno najboljših ekip v zgodovini Olimpije. Cilj je bil ubraniti naslov državnega prvaka in narediti korak naprej v evropskih tekmovanjih UEFA. Realnost pa je pokazala, da je nogomet, kljub vsem prizadevanjem, lahko zelo krut. Ni čas, da iščemo razloge v poškodbah, trenerjih in tako naprej. Danes vemo, zakaj smo tam, kjer smo. Tako kot po vsaki nogometni tekmi, ko vsi strokovnjaki hitro najdejo razloge, zakaj je bila tekma dobljena ali izgubljena. Kot rečeno – po tekmi. A bistvo ostaja isto: v Olimpiji moraš zmagati. Tukaj imamo vsi v mislih in srcu samo zmago. Olimpija pomeni to: To smo mi, in mi zmagujemo," je še dejal prvi med enakimi pri zeleno-belih in v pogovoru za uradno klubsko spletno stran razkril "pravljično" razmišljanje.

Prvaki po petnajstih odigranih tekmah za vodilnimi Celjani zaostajajo točno petnajst točk, Delius pa razmišlja o boju za anslov prvaka. Sanje so vedno dovoljene, predvsem ko gre za otroke, toda odrasli naj bi bili precej bolj uravnoteženi v svojih pričakovanjih in željah ... "Dokler obstaja matematična možnost, bomo verjeli, da lahko postanemo prvaki. Olimpija nima in ne bo imela drugega cilja. Kdor dela za Olimpijo ali igra za Olimpijo, mora imeti samo eno misel: mi smo zmagovalci in mi zmagujemo," je bil v pogovoru za uradno klubsko spletno stran še izčrpen prvi mož še vedno aktualnih slovenskih prvakov, ki je ocenjeval doptrinos poletnih okrepitev ...

"Naše nove okrepitve izpolnjujejo pričakovanja, ki smo jih imeli do njih. Proces prilagajanja na višjo raven igre je še vedno v teku. Na žalost so se nekateri igralci poškodovali ali pa so se poškodovani vrnili iz svojih reprezentanc, kar situacije ni olajšalo. Potrebna je bila potrpežljivost, in tako bo tudi v prihodnje," nadaljuje nemški poslovnež, kis e očitno ne ozira na mnenje ulice, vzklike s tribun med tekmo in na vse bolj kritične zapise slovenskih medijev ... On ponavlja svoje ...

"Danes je jasno, da je Veljko Jelenković vrhunski osrednji branilec. Tudi Jošt Urbančič se je, odkar nima več težav s poškodbami, razvil v ključnega igralca. Bil bi presenečen, če že dolgo ni na radarju gospoda Keka. Trenutno je daleč najboljši bočni branilec slovenske lige. Dimitar Mitrovski je pozdravil svojo poškodbo in v zadnjih tekmah nakazal, česa je sposoben." In še: "Rad bi spomnil, da tudi Raul Florucz ob prihodu v Olimpijo ni bil v najboljši fizični pripravljenosti. Ko je začel napredovati, je sledila poškodba, a po enem letu se je znova dvignil in dobesedno eksplodiral. Takšen je nogomet – čas razreši težave, in tisti, ki trdo delajo, so na koncu za to nagrajeni. Vsi naši novi igralci imajo potencial, da postanejo naslednje velike zgodbe Olimpije."