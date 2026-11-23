Ker so na rdeči strani Manchestra ravno zamenjali trenerja, so se po novi sramotni predstavi na medijskem in navijaškem tnalu povsem upravičeno znašli predvsem igralci. Posebej kritična sta bila v studiu Sky Sports po tekmi Roy Keane in Gary Neville, ki sta dodobra okrcala igralce, ki nosijo sveti rdeči dres. Predvsem Neville je bil v svojem izražanju izredno ekspresiven. Na neki točki si je v vsej ihti celo prisolil dve klofuti, s čimer je nasmejal vse navzoče v studiu.

"Obrambni igralci Uniteda so vedno ležerni. Nikoli jih ne vidim, da so aktivni in energični. Kaj se dogaja? Zbudite se," je dejal Anglež in se pri tem dvakrat močno udaril v obraz. Njegova poteza je v studiu in na spletu požela veliko smeha, kaže pa na obupanost, ki jo večina navijačev spremlja ob spremljanju Manchester Uniteda v zadnjih letih.