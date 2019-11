Gledaš, Ibra? Vela najboljši strelec in najkoristnejši igralec lige MLS

Carlos Vela je v rednem delu sezone in končnici dosegel rekordnih 36 golov, nagrado pa je prejel na slovesnosti na stadionu Banc of California v Los Angelesu. Tridesetletni Mehičan je Los Angeles FC popeljal do tako imenovanega MLS Supporters Shielda, naziva, ki ga prejme najboljša ekipa rednega dela, ter končnice. V njej je nekdanji član Guadalajare, londonskega Arsenala, Celte, Salamance, Osasune, West Bromwich Albiona in Real Sociedada zbral dva gola in podajo, toda njegova ekipa se ni uvrstila v finale, izločili so jo Seattle Soundersi. Zlatan Ibrahimovićje sezono končal pri 30 golih, po nedavni objavi na družbenem omrežju Instagram pa razočarani Šved očitno razmišlja o povratku v Španijo.

"Dobro jutro, pozdrav vsem. Hvala, da ste tukaj. Danes, ko prejemam to trofejo, je to zame zgolj nagrada za ves trud in vse delo, ki ga opravljam vsakodnevno, vsakič, ko grem na trening, zato sem res srečen, da sem prejel trofejo,"je bil zadovoljen Vela.