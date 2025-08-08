Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

'Glede na vse okoliščine pred tekmo je bil odziv igralcev izjemen'

Ljubljana, 08. 08. 2025 09.27 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
2

Nogometaši ljubljanske Olimpije so pred približno 5000 gledalci v Stožicah na prvi tekmi 3. predkroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del Konferenčne lige zgolj remizirali z albanskim prvakom Egnatio (0:0). Kljub nekoliko boljši igri po odhodu trenerskega analfabeta Jorgeja Simaa čaka zmaje pred povratnim obračunom čez slab teden dni še veliko dela, če se bodo želeli še naprej potegovati za evropsko jesen.

Drži, da so si zeleno-beli v primerjavi s predhodnimi obračuni pripravili več priložnosti, med drugim zgrešili tudi strel z bele pike (Alex Tamm), a za vsesplošen boljši vtis bo nujno potreben preboj v zadnje predkolo kvalifikacij za Konferenčno ligo.

Nogometaši Olimpije bodo čez šest dni morali doseči zadetek, če želijo napredovati in se boriti za dodatne tekme na mednarodnem prizorišču, česar se zaveda tudi njihov (začasni) trener Ivan Senzen. "Glede na vse okoliščine pred tekmo z albanskim prvakom je bil odziv igralcev izjemen. Menim, da je publika povedala vse o naši predstavi proti Egnatii. Bili smo precej boljši tekmec, si ustvarili nekaj zrelih priložnosti, a v nogometu je tako, da na koncu štejejo zadetki in zmage. Tokrat je nismo dosegli, toda prepričan sem, da si lahko na zahtevnem gostovanju naslednji teden zagotovimo napredovanje," je po tekmi razpredal 44-letni začasni strateg zmajev.

Alex Tamm je v drugem polčasu obračuna z albansko Egnatio zapravil enajstmetrovko.
Alex Tamm je v drugem polčasu obračuna z albansko Egnatio zapravil enajstmetrovko. FOTO: Aljoša Kravanja

Upajmo, da Olimpija ne bo obžalovala zapravljene enajstmetrovke, ki je prišla ravno v trenutkih največje prevlade aktualnih slovenskih državnih prvakov. "Tu ni nobenih dvomov, da je Tamm storil prav, ko je vzel žogo in izvedel strel z bele pike. Lačen je golov, vidi se, da želi priti čim prej na višjo raven, kar bo najbolje občutilo moštvo kot celota. Ne dvomim v Alexa in njegove zmožnosti," je odločno poudaril Senzen in pred povratnim obračunom v Albaniji dodal:

"V naslednjih dneh moramo veliko pozornosti nameniti predvsem trenutkom, ko je treba nekoliko stopiti na žogo in si "odpočiti". Tu smo po nepotrebnem izgubili preveč energije, a do naslednjega četrtka imamo dovolj časa, da odpravimo določene pomanjkljivosti v naši igri." 

nogomet konferenčna liga olimpija ljubljana egnatia ivan senzen odzivi
Naslednji članek

Fantastični Celjani starega evropskega znanca ponižali s 'petardo'

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mimgrede
08. 08. 2025 10.46
Prvo se osredotočite na nedeljo in Domžale... ne prehitevajte, do četrtka je še nekaj dela.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
08. 08. 2025 10.18
+0
Vaška liga.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065