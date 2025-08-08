'Glede na vse okoliščine pred tekmo je bil odziv igralcev izjemen'

Drži, da so si zeleno-beli v primerjavi s predhodnimi obračuni pripravili več priložnosti, med drugim zgrešili tudi strel z bele pike (Alex Tamm), a za vsesplošen boljši vtis bo nujno potreben preboj v zadnje predkolo kvalifikacij za Konferenčno ligo.

Nogometaši Olimpije bodo čez šest dni morali doseči zadetek, če želijo napredovati in se boriti za dodatne tekme na mednarodnem prizorišču, česar se zaveda tudi njihov (začasni) trener Ivan Senzen. "Glede na vse okoliščine pred tekmo z albanskim prvakom je bil odziv igralcev izjemen. Menim, da je publika povedala vse o naši predstavi proti Egnatii. Bili smo precej boljši tekmec, si ustvarili nekaj zrelih priložnosti, a v nogometu je tako, da na koncu štejejo zadetki in zmage. Tokrat je nismo dosegli, toda prepričan sem, da si lahko na zahtevnem gostovanju naslednji teden zagotovimo napredovanje," je po tekmi razpredal 44-letni začasni strateg zmajev.