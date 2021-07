Gliha (bo) novi član zmajev

Erik Gliha je nazadnje igral za klub Ruh Lvov v ukrajinskem prvenstvu, v zadnjih dneh pa je interes zanj izkazala tudi ljubljanska Olimpija, zato sta hitro našla skupni jezik. Zeleno luč za prihod 24-letnega bočnega branilca je prižgal tudi novopečeni trener zmajev Savo Milošević, tako da (je) bo nekdanji mladi slovenski reprezentant podpisal dveletno zvestobo zeleno-belim.



Erik Gliha, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta in selektorja Primoža, je močno opozoril nase že v slovenskem prvenstvu, ko je bil v majici Aluminija in Bonifike med najboljšimi asistenti lige, četudi je igral v Sloveniji le pol sezone, ob tem je bil tudi med boljšimi asistenti v mladi slovenski reprezentanci, potem ko je prej igral tudi za selekciji U-18 in U-19. Njegova odlika so predvsem predložki z levega boka.