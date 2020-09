Gliha: Mali moramo delati več kot veliki

Za Slovenijo bo to že tretja prijateljska tekma z vzhodnimi sosedi v zadnjem letu. "Zelo sem zadovoljen, da smo se ponovno dogovorili za prijateljsko tekmo z Madžari, saj se je v tem obdobju zelo težko dogovoriti za prijateljske tekme na mednarodni ravni," je obrazložil ponovno snidenje z Madžari selektor Primož Gliha in opozoril na problematiko, ki jo je izpostavil že pred septembrskima tekmama z Italijo in Madžarsko. "Mali moramo delati več kot veliki. Ko sem na to opozarjal v preteklem mesecu, sem bil v določenem delu nogometne javnosti nerazumljen, vendar se je na koncu to pokazalo kot dejstvo, ki ga je potrdilo tudi igranje slovenskih klubov v evropskih pokalih. Evropa zahteva bistveno več kot naša liga in temu je primerna tudi sestava našega igralskega kadra. Tisti igralci, ki ne sprejemajo visokih psihofizičnih pritiskov ne morejo konkurirati za igranje v reprezentanci. Tu je višji nivo agresivnosti, višji nivo koncentracije, predvsem pa si kaznovan za vsako napako. To smo spoznali tako proti Italiji kot proti Madžarski."Prav zadnja tekma z Madžarsko je selektorju prinesla nova spoznanja o karakterju reprezentance. "Zadnje tekme z Madžarsko se bodo igralci spominjali do konca kariere, saj smo v 60. minuti izgubljali s 3:0, nato obrnili rezultat na 3:3 in na koncu skoraj zmagali. To je pokazatelj pozitivnega karakterja, a tudi velikega števila napak, ki si jih ne smemo dovoliti proti reprezentancam srednjega razreda, kaj šele najvišjega nivoja."