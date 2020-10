Igralec igra, selektor pa vodi in odgovarja za rezultate

Naša izbrana vrsta do 21 let bi v zadnjih dneh morala igrati prijateljski tekmi z Albanijo in Madžarsko, vendar sta obe odpadli zaradi okužb z novim koronavirusom. A to očitno niso edine težave mlade vrste, saj so se njeni člani z odprtim pismom pritožili čez selektorja Primoža Gliho in celo postavili ultimat, da pod njegovim vodstvom ne bodo več igrali. V pismu so kritizirali obnašanje selektorja, nenavadne "vzgojne" prakse ter žaljenje na osebni ravni. Kot so še zapisali, si je selektor na zadnji reprezentančni akciji s svojimi pomočniki privoščil celo veseljačenje pozno v noč.

Že takoj po objavljenem odprtem pismu so na naš naslov (material hranimo v redakciji) romala pisma podpore in besede, ki na laž spravljajo ali milo rečeno nasprotujejo trditvam, ki so jih v pismu navedli podpisniki. Da, med njimi je tudi veliko aktualnih članov reprezentance do 21 let, ki poudarjajo, da so bili zavedeni oziroma so bili prisiljeni podpisati "peticijo". Poleg njih so besede podpore in sporočila pošiljali tudi številni nekdanji reprezentanti, slovenski trenerji in tudi člani strokovnega štaba različnih reprezentanc v mlajših kategorijah. Ob branju je zelo očitno, da pismo ni prišlo izpod peresa katerega izmed naših nogometašev, pač pa je bila vsebina skrbno sestavljena. V imenu reprezentantov je selektorja o tem sicer obvestil kapetan Jan Mlakar, ki ga je Gliha nato poslal domov, a naletel na upor igralcev. Pozneje naj bi svoje stališče do napadalca Maribora omehčal, a je duh že ušel iz steklenice.

Kako do rešitve in kakšen bo epilog?

Dejstvo je, da Primož Gliha že peto leto sedi na selektorskem stolčku reprezentance do 21 let in, kot kaže, so odgovorni na Zvezi zadovoljni z njegovim delom in rezultati. Če ne bi bili, verjetno ne bi pljuvali v lastno skledo in ohranjali pri življenju nekoga, ki mu ne zaupajo in ne verjamejo v njegovo delo. Normalno je, da vodilni, v tem primeru vodstvo NZS stoji za selektorjem in brani skupni interes, saj naj bi delovali enotno. Če so namere seveda iskrene. Jasno je tudi to, da igralec ne more in ne sme niti poskušati vplivati na menjavo trenerja (selektorja), sploh ne na takšen način, z javnim pranjem perila. Naloga (mladega) reprezentanta je, da častno nosi slovenski dres in še bolj častno predstavlja državo in slovenski reprezentančni nogomet, na tekmah in treningih pa od sebe "da vse, kar ima". Glede na to, da se bo v Sloveniji prihodnje leto odvil del Evropskega prvenstva s finalom v Ljubljani, kar bo eden največjih športnih dogodkov v samostojni Sloveniji, bi vsi v nogometni družini morali delovati enotno. Nad Primožem Gliho je še kar nekaj ljudi in instanc in skorajda nemogoče se zdi, da bi takšno obnašanje in ravnanje selektorja, kot mu ga določeni mladi reprezentanti očitajo, ostalo neopaženo. Vse bolj se zdi, da so v ozadju nekateri večji interesi ljudi, ki morda nimajo iskrenih in odkritih namenov. Predvsem pa ne razmišljajo o tem, da je organizacija EP velika slovenska priložnost, da se še dodatno nariše na nogometni zemljevid priložnost, ki bi morala biti nad vsemi zdrahami in osebnimi interesi. Nadaljevanje gotovo sledi.