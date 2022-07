Gnabry podaljšal z Bayernom

Navijači nogometašev Bayerna so danes dobili slabo in dobro novico. Potem ko je bolj ali manj jasno, da bo poljski napadalec Robert Lewandowski odšel v Barcelono, so iz kluba sporočili, da so do leta 2026 podaljšali pogodbo s Sergom Gnabryjem, za katerega prav tako ni bilo jasno, ali bo v Münchnu ostal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Veliko sem razmišljal o tem, kaj si želim kot igralec v prihodnjih letih, in prišel do zaključka, da želim ostati pri Bayernu ter znova osvojiti vse, kar se da," je ob podaljšanju pogodbe dejal Gnabry, ki je z Bayernom osvojil štiri naslove nemških prvakov, Ligo prvakov, svetovno klubsko prvenstvo in nemški pokal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tako kot Lewandowski je imel tudi Gnabry pogodbo še eno sezono. PREBERI ŠE Saga se končuje: Lewandowski se le seli v Barcelono Bavarci novo sezono začenjajo 30. julija z nemškim superpokalom proti Leipzigu.