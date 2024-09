Gnezda Čerin podaljšal pogodbo s Panathinaikosom

Adam Gnezda Čerin, ki je poleti na euru prikazal odlične predstave, si je v Grčiji prislužil zaupanje delodajalcev, ki so mu ponudili podaljšanje igranja v zelenem dresu. Prvotno je imel pogodbo do 2026. Po poročanju grških medijev ima precej bolj donosno pogodbo, ki naj bi mu prinesla več kot 800.000 evrov na sezono.

Do zdaj je za klub zbral 87 nastopov in dosegel sedem zadetkov. "Zelo sem vesel podaljšanja pogodbe s Panathinaikosom. Moja želja je bila ostati še nekaj let v ekipi in se mi je zdaj uresničila. Še naprej bom dajal vse od sebe, da bo ekipa zmagala v prvenstvu in da bomo vsi v prihodnjih letih doživeli še veliko uspehov," je med drugim dejal Gnezda Čerin za uradno klubsko spletno stran.