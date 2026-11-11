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Gnezda Čerin povsem razume Viniciusa in verjame v zmago proti Švici

Brdo pri Kranju, 11. 11. 2026 06.00 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.M.
Adam Gnezda Čerin

Adam Gnezda Čerin je septembra Grčijo zamenjal za Združene arabske emirate. "Ko sem prišel, so bile temperature res ekstremne," pravi 27-letni vezist, ki bo z reprezentančnimi soigralci v okviru Lige narodov v petek igral proti Švici: "Verjamem, da bo vzdušje odlično, veselim se povratka v Ljudski vrt."

Adam Gnezda Čerin je štiri leta branil barve grškega velikana Panathinaikosa, poleti pa se je odločil za nov izziv in v Združenih arabskih emiratih oblekel dres Al Wahde. "Obdobje adaptacije je mimo, zdaj je že precej lažje, kot je bilo na začetku. Ko sem prišel, so bile temperature res ekstremne in je bilo težko igrati nogomet," je povedal Slovenec, ki je v novem klubu nemudoma postal nepogrešljiv člen začetne enajsterice.

Zaradi igranja v ligi, ki se po priljubljenosti in kakovosti ne more kosati z grško, je njegova pripravljenost zdaj manjša neznanka. "Mislim, da sem v dobri formi. V novem klubu sem ujel kontinuiteto, igram konstantno in mislim, da je to najbolj pomembno za igralca. Fizično sem dobro, samozavest je prava, tako da mislim, da lahko tako kot vedno pomagam reprezentanci," je nadaljeval slovenski vezist.

Gnezda Čerin igra za klub, ki domuje v Abu Dabiju, prestolnici Združenih arabskih emiratov, pred dnevi pa se je v največjem mestu te države, Dubaju, mudil brazilski nogometni zvezdnik Vinicius Junior. Ta je zaradi videoposnetka, na katerem mu med sprehodom ena oseba drži senčnik, druga pa telo hladi z majhnim ventilatorjem, požel veliko pozornosti in bil hkrati, kot že mnogokrat v karieri, tarča določenih kritikov.

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27-letni Slovenec je priznal, da sam ni deležen takšnega tretmaja, v isti sapi pa poudaril, da to v Združenih arabskih emiratih ni nič nenavadnega: "Razumem ga. Če greš podnevi na sprehod, ti hitro postane vroče, tako da je to tam nekaj povsem normalnega."

Nogometaš, ki je za slovensko izbrano vrsto doslej zbral 55 nastopov, je priznal, da se je bilo domov lepo vrniti tudi zaradi vremenskih razmer, v prvi vrsti pa zaradi srečanja z reprezentančnimi soigralci: "Upam, da bomo dobre občutke s prejšnjega zbora uspeli prenesti na tega. V kolikor bomo pravi, mislim, da nas čakata dve zelo lepi tekmi."

Najprej je na vrsti Švica, katero bo Slovenija gostila v Ljudskem vrtu, kjer ni igrala že več kot pet let. "Nekaj najlepšega je, ko je stadion poln, ko ljudje navijajo za nas. Verjamem, da bo v Mariboru vzdušje odlično, da bomo imeli močno podporo s tribun, kar je izjemnega pomena, sploh na takšnih tekmah, kot je tekma s Švico, kjer je nasprotnik zelo kakovosten. Veselim se povratka v Ljudski vrt," je še povedal slovenski vezist.

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Ta se torej zaveda, da ga s soigralci čaka zahtevna in hkrati zelo pomembna tekma. "Premagati takšno reprezentanco bi bilo fantastično, sploh doma. Zagotovo so favorit, ampak mislim, da smo na prejšnjem zboru dokazali, kako dobro lahko odigramo tudi proti zelo močnim reprezentancam, kot je Škotska. Mislim, da smo lahko konkurenčni Švici in jo tudi premagamo," je zaključil Gnezda Čerin.

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