Gnezda Čerin: S tretjim mestom nismo zadovoljni, cilji so bili višji

Večji del obračuna na Dunaju je igrala zgolj reprezentanca Avstrije, ki si je že v prvem polčasu priigrala številne zrele priložnosti. Samo nezbranosti avstrijskih napadalcev se lahko zahvalijo varovanci selektorja Matjaža Keka, da se na 15-minutni oddih niso odpravili z najmanj tremi žogami v svoji mreži.

Vse do 65. minute, ko je Kek z nekaj svežimi močmi taktično "pretresel" moštvo, so bili naši nogometaši v močno podrejenem položaju. Nato pa je zadetek Adama Gnezde Čerina prinesel gol olajšanja, ki je ob zadnjem sodnikovem žvižgu pomenil remi za skupnih osem točk po šestih odigranih tekmah v skupini B Lige narodov. "Tako osebno kot ekipno ne morem(o) biti zadovoljni s končnim tretjim mestom," je po tekmi kot iz topa uvodoma izstrelil strelec izenačujočega zadetka in nadaljeval: "Povsem normalno je, da po velikem tekmovanju, kot je bilo junijsko evropsko prvenstvo, pride do takšnih trenutkov, padcev. Čeprav smo si želeli na zadnjih tekmah z Norveško in Avstrijo rezultatsko iztržiti več, nam tokrat to ni uspelo iz več razlogov. Verjamem pa, da bomo kot prava ekipa znali izluščiti tiste pozitivne stvari, ki so nas navsezadnje pripeljale do velikih dosežkov."