Gnezda Čerin: V Nemčijo gremo nekaj pokazat, ne samo nastopat

V preteklih dneh so se mnogi slovenski reprezentanti videli prvič po zgodovinskem novembru, ko so v Stožicah premagali Kazahstan in se uvrstili na Euro 2024. "Že kar nekaj časa je minilo od našega uspeha. Vsi smo že komaj čakali, da se zberemo in skupaj strnemo misli po tem, kar nam je uspelo novembra. Res sem vesel, da smo spet skupaj. To, da je ta ekipa zelo povezana, ni nobena skrivnost. Med seboj se dobro razumemo in tudi med klubskimi aktivnostmi smo na vezi," je z nasmehom na obrazu povedal Adam Gnezda Čerin, ki je v kvalifikacijah poleg treh asistenc dosegel tudi edini gol na tekmi proti Severni Irski. "Pred nami je velika stvar, za katero smo vsa ta leta naporno delali. Uvrstitev na Euro je samo ena kljukica, pri kateri se ne mislimo ustaviti. V Nemčijo gremo nekaj pokazat, ne samo nastopat," je še dodal vezist grškega Panathinaikosa.