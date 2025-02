Gnezda Čerin vodil Pao do pomembne zmage v boju za naslov

Adam Gnezda Čerin, ki v grškem prvenstvu nosi zeleni dres Panathinaikosa, je bil junak tekme grškega prvenstva, ko so Atenčani z 2:1 premagali Volos. Idrijčan je dosegel drugi gol na tekmi, ob koncu pa je bil izbran tudi za najboljšega posameznika dvoboja. Petindvajsetletni slovenski vezist, ki se je Pau pridružil poleti 2022, je z grškim klubom pred nekaj meseci podpisal novo pogodbo, po kateri bo v Atenah ostal do junija 2028. Panathinaikos trenutno zaseda tretje mesto v prvenstvu, s petimi točkami zaostanka za vodilnim Olympiakosom in še vedno upa na naslov prvaka.