Gnezda Čerin: Začutili smo podporo navijačev

Razpoloženje na treningu je bilo, kot poroča uradna spletna stran NZS, dobro, kar je posledica tudi uspešnih nastopov slovenskih fantov v Uefa Ligi narodov. "Lepo je, ko vzpostaviš pozitivno atmosfero. Začutili smo podporo navijačev, kar je zelo pomembno tudi za naprej. Z obstankom v Uefa Ligi narodov smo uresničili cilj, je pa to sedaj že za nami. Misli smo preusmerili na prihajajoči pripravljalni tekmi, potem pa se bomo posvetili prihajajočim kvalifikacijam za evropsko prvenstvo," je prihajajoče izzive za spletno stran NZS komentiral Adam Gnezda Čerin, ki je vesel vsake reprezentančne akcije. "Predvsem smo veseli, da se spet srečamo s soigralci, saj se ne videvamo preveč pogosto. Skušali bomo izkoristiti čas, ki nam je na voljo. Vsak zbor je dobrodošel za preizkušanje novosti in piljenje ostalih zadev," pravi nepogrešljiv vezist grškega Panathinaikosa, ki se ne obremenjuje s kakovostjo Romunije in Črne gore. "Gledali bomo bolj nase, saj želimo izboljšati določene stvari iz zadnjih akcij in se ustrezno pripraviti na naslednje kvalifikacije. Nasprotnika tokrat ne bosta toliko v prvem planu, ju bomo pa nedvomno ustrezno analizirali, saj želimo vsako tekmo zmagati."