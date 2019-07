Godin priznal, da je zavrnil Juventus, Manchester United in Manchester City

"Res je, v pretekli sezoni sem imel na mizi ponudbi Juventusa in Manchester Uniteda, sezono poprej pa tudi ponudbo Manchester Cityja, toda takrat sem imel veljavno pogodbo z Atleticom in nisem razmišljal o odhodu," je v pogovoru za italijanski časopis La Gazzetta dello Sportpovedal 33-letni Diego Godin, ki je v Madridu pri colchonerosih preživel kar devet sezon.

DIEGO GODIN

In zakaj se je kasneje odločil za odhod v Inter? "Tokrat je bilo drugače, bil sem blizu izteka pogodbe," je povsem pragmatične razloge pojasnil urugvajski branilec, nato pa vendarle priznal, da je bil Inter najbolj prepričljiv. "Moram reči, da me noben drug klub ni prepričal tako, kot me je Inter. Prišli so prvi in odločeni, bili so bolj prepričljivi kot ostale ekipe. Predstavili so mi projekt, ki je ambiciozen, tako kot jaz, všeč mi je bila zamisel, da bi bil del tega. Pomagati Interju pri uresničitvi tega," je vse skupaj še opisal Godin, ki bo v Interju združil moči s slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem pod poveljstvom izkušenega strategaAntonia Conteja. V Milanu bo lahko računal tudi na pomoč reprezentančnega soigralca Matiasa Vecina.