Gol Sussoja dovolj za uvrstitev Aluminija v finale pokala

Aluminij in Bravo sta se v nedeljo v Kidričevem merila v prvenstvu, boljši so bili Ljubljančani z 1:0. Bravo, ki je tekmo pričakal v boljši formi, je dobil tudi februarski obračun v prestolnici z 2:1. V jesenskem delu sezone sta obe ekipi vpisali zmago na gostovanju. Potem ko so v sredo Grosupeljčani pripravili novo presenečenje v pokalu in se prvič prebili v finale, se je drugoligaški zasedbi v finalu pridružil še Aluminij. Ta je v prvoligaškem obračunu v prestolnici, ki je ponudil malo priložnosti, izločil Bravo. Aluminij bo tretjič igral v finalu slovenskega pokala, Bravo ostaja pri enem finalnem nastopu. Nobena izmed ekip lovorike še ni osvojila.

Aluminij - Bravo Luka Kotnik

Ljubljančani so bili uvodoma danes več pri žogi, a so Kidričani to razmerje kmalu izenačili. Kaj veliko resnih priložnosti si ekipi, še posebej v prvem polčasu, nista pripravili. Nekaj več dogajanja je bilo pred vrati Aluminija, a ekipi sta čakali ena na drugo in več stavili na obrambo. Edino omembe vredno priložnost je v prvem delu imel Bravo, ko je v 11. minuti po dolgi podaji iz obrambe Jakoslav Stanković sam prišel pred gostujočega vratarja Matjaža Rozmana. Po dobrem sprejemu je slabše zaključil akcijo in žogo poslal mimo vrat. V 55. minuti so imeli domači drugo lepo priložnost, ko je Venuste Baboula poskušal z desne strani, a je bil Rozman dobro postavljen. Nekaj trenutkov zatem je bil znova na mestu, ko je po predložku z glavo zaključil Martin Pečar.