Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Gol Sussoja dovolj za uvrstitev Aluminija v finale pokala

Ljubljana, 23. 04. 2026 21.02 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
R.S. STA
2026 04 23 Nogomet pokal polfinale Bravo vs Aluminij 038

Nogometaši Aluminija so v polfinalu slovenskega pokala Pivovarne Union premagali Bravo z 1:0 (0:0). V finalu se bodo Kidričani 13. maja v Celju pomerili z ekipo Brinje Grosuplje, ki je v sredinem prvem polfinalu premagala Kalcer Radomlje z 1:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aluminij in Bravo sta se v nedeljo v Kidričevem merila v prvenstvu, boljši so bili Ljubljančani z 1:0. Bravo, ki je tekmo pričakal v boljši formi, je dobil tudi februarski obračun v prestolnici z 2:1. V jesenskem delu sezone sta obe ekipi vpisali zmago na gostovanju.

Potem ko so v sredo Grosupeljčani pripravili novo presenečenje v pokalu in se prvič prebili v finale, se je drugoligaški zasedbi v finalu pridružil še Aluminij. Ta je v prvoligaškem obračunu v prestolnici, ki je ponudil malo priložnosti, izločil Bravo.

Aluminij bo tretjič igral v finalu slovenskega pokala, Bravo ostaja pri enem finalnem nastopu. Nobena izmed ekip lovorike še ni osvojila.

Ljubljančani so bili uvodoma danes več pri žogi, a so Kidričani to razmerje kmalu izenačili. Kaj veliko resnih priložnosti si ekipi, še posebej v prvem polčasu, nista pripravili. Nekaj več dogajanja je bilo pred vrati Aluminija, a ekipi sta čakali ena na drugo in več stavili na obrambo.

Edino omembe vredno priložnost je v prvem delu imel Bravo, ko je v 11. minuti po dolgi podaji iz obrambe Jakoslav Stanković sam prišel pred gostujočega vratarja Matjaža Rozmana. Po dobrem sprejemu je slabše zaključil akcijo in žogo poslal mimo vrat.

V 55. minuti so imeli domači drugo lepo priložnost, ko je Venuste Baboula poskušal z desne strani, a je bil Rozman dobro postavljen. Nekaj trenutkov zatem je bil znova na mestu, ko je po predložku z glavo zaključil Martin Pečar.

V 72. minuti je Aluminij le dočakal prvo priložnost in iz te tudi povedel. Po uigrani kombinaciji s prostega strela je po predložku z desne strani najvišje skočil Bamba Susso in premagal Uroša Likarja za vodstvo. To je bil sicer edini strel Aluminija v okvir vrat.

Šest minut zatem je imel Aluminij priložnost za povišanje vodstva, ko je v protinapad potegnil Behar Feta, dolgo je preigraval, na koncu pa mu je zmanjkal zaključek, žogo je poslal mimo vratnice Likarja.

Do konca tekme je Rozman še dvakrat posredoval ob strelu Sandija Nuhanovića z razdalje v 80. in poskusu Fallouja Fayeja v 86. minuti.


  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
VladaPada
23. 04. 2026 21.38
Aluminij ima igrace pa tudi Brinje. :)
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669