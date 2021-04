Nag moški prekinil tekmo v Granadi: skrival se je kar 14 ur

Nevsakdanji prizori z obračuna Granade in Manchester Uniteda.

"Goli mož iz Granade", kot so 37-letnega Olma Garciopoimenovali v lokalnih medijih, je kar 14 ur čakal na trenutek, ko je med četrtfinalno tekmo Granade in Manchester Uniteda brez oblačil pritekel na zelenico stadiona Los Carmenes. Garcia naj bi bil že stari znanec policije oziroma prebivalcev Granade, saj je njegova najljubša "obleka" ravno Adamov kostum. Tekma je seveda potekala pod strogimi varnostnimi ukrepi in praznimi tribunami zaradi pandemije covida-19, ki Španiji še zdaleč ni prizanesla. Manchester United je zmagal z 2:0.

Na zelenico je verjetno že precej neučakani Garcia, ki verjetno ni bil premražen, saj temperature v Granadi te dni presegajo 20 stopinj Celzija, pritekel v deseti minuti, se vrgel na tla in se začel valjati, preden so ga v pripor s pomočjo pripadnikov varnostne službe pospremili policisti. Na stadion naj bi sicer prišel že ob sedmih zjutraj.

"Na igrišče mu je uspelo priti izpod velikega platna, kjer se je skrival. Moški je prišel na stadion ob 7. uri zjutraj, potem ko je uspel priti skozi varovano območje, ki je locirano med stadionom in stavbo Palacio de Deportes, kjer je očitno naslednjih 14 ur preživel pod platnom, da ga ne bi opazili vse do takrat, ko se je odločil narediti svojo potezo,"je sporočila granadska policija.