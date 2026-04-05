Gol proti Realu in solzne oči: 'To je za Kosovo!'

Čeprav se jim ni uspelo uvrstiti, je Kosovo vsekakor eno izmed presenečenj kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Z drugim mestom v skupini B, kjer so ob naši reprezentanci prehiteli še Švedsko, zaostali pa le za Švico, so si zagotovili mesto v play-offu, kjer so potrebovali dve zmagi. Najprej je bilo na sporedu gostovanje v Bratislavi, kjer so z rezultatom 3:4 senzacionalno izločili Slovaško. Sledila je tekma proti Turčiji, na kateri so imeli svoje priložnosti, Kerem Akturkoglu pa je dosegel zadetek, ki je Turke odpeljal na svetovno prvenstvo.

Vedat Muriqi na tekmi proti Real Madridu FOTO: AP

Izkušeni napadalec Vedat Muriqi se na omenjenih tekmah ni uspel vpisati med strelce. Za to, da se Kosovo ni uvrstilo na mundial, se je čutil odgovornega. "Čeprav sem videti grob in trd, sem samo človek in včasih me premagajo čustva in živci. Izgubil sem finale za uvrstitev na svetovno prvenstvo in s tem največje sanje svojega življenja. Tukaj pa 1:0, nato izenačenje v 88. minuti, potem pa naenkrat gol, velik gol, in zmaga z 2:1 po mojem golu," je povedal po tekmi proti Real Madridu.

Po omenjenem zadetku je padel na tla in se razjokal, nato pa ga je objel kolumbijski soigralec Johan Mojica in v kamero zavpil: "To je za Kosovo, to je za Kosovo!"

Zmaga je bila za nogometaše Mallorce izjemnega pomena, saj so se po tekmi proti madridskemu velikanu dvignili iz cone izpada. "Ko na papirju vidiš, da te čaka dvoboj z Realom, in narediš izračun, si misliš, da te najverjetneje čaka poraz. Proti najboljši ekipi na svetu smo iztržili tri točke in to govori o tem, kako trdo smo delali zadnji teden in kako dobro smo igrali," je še dodal 31-letni Muriqi.