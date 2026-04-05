Nogomet

Gol proti Realu in solzne oči: 'To je za Kosovo!'

Majorka, 05. 04. 2026 13.07 pred 23 dnevi 2 min branja 10

Avtor:
A.M.
Mallorca - Real Madrid

Vedat Muriqi je bil v zadnjem tednu na čustvenem vrtiljaku. S Kosovom je premagal Slovaško, nato pa z izbrano vrsto padel na zadnji stopnički pred svetovnim prvenstvom, ko jih je Turčija premagala z 1:0. Ob vrnitvi v klub ga je čakala tekma proti Real Madridu, na kateri je v 91. minuti zabil za zmago in nato slavil v solzah.

Čeprav se jim ni uspelo uvrstiti, je Kosovo vsekakor eno izmed presenečenj kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Z drugim mestom v skupini B, kjer so ob naši reprezentanci prehiteli še Švedsko, zaostali pa le za Švico, so si zagotovili mesto v play-offu, kjer so potrebovali dve zmagi.

Najprej je bilo na sporedu gostovanje v Bratislavi, kjer so z rezultatom 3:4 senzacionalno izločili Slovaško. Sledila je tekma proti Turčiji, na kateri so imeli svoje priložnosti, Kerem Akturkoglu pa je dosegel zadetek, ki je Turke odpeljal na svetovno prvenstvo.

Vedat Muriqi na tekmi proti Real Madridu
Vedat Muriqi na tekmi proti Real Madridu
FOTO: AP

Izkušeni napadalec Vedat Muriqi se na omenjenih tekmah ni uspel vpisati med strelce. Za to, da se Kosovo ni uvrstilo na mundial, se je čutil odgovornega. "Čeprav sem videti grob in trd, sem samo človek in včasih me premagajo čustva in živci. Izgubil sem finale za uvrstitev na svetovno prvenstvo in s tem največje sanje svojega življenja. Tukaj pa 1:0, nato izenačenje v 88. minuti, potem pa naenkrat gol, velik gol, in zmaga z 2:1 po mojem golu," je povedal po tekmi proti Real Madridu.

Preberi še Barcelona z zmago nad Atleticom izkoristila spodrsljaj Reala

Po omenjenem zadetku je padel na tla in se razjokal, nato pa ga je objel kolumbijski soigralec Johan Mojica in v kamero zavpil: "To je za Kosovo, to je za Kosovo!"

Zmaga je bila za nogometaše Mallorce izjemnega pomena, saj so se po tekmi proti madridskemu velikanu dvignili iz cone izpada. "Ko na papirju vidiš, da te čaka dvoboj z Realom, in narediš izračun, si misliš, da te najverjetneje čaka poraz. Proti najboljši ekipi na svetu smo iztržili tri točke in to govori o tem, kako trdo smo delali zadnji teden in kako dobro smo igrali," je še dodal 31-letni Muriqi.

nogomet mallorca real madrid vedat muriqi kosovo
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

modelx
05. 04. 2026 20.57
malo čudno se sliši, da nam kosovar naredi veselje. no, če nam veselje dela v španiji, se da preživeti.
Odgovori
+6
7 1
Luigi Taveri II.
05. 04. 2026 20.32
Moriqi je samo še eden, ki ga je Real pripravil do joka
Odgovori
+8
9 1
Kolllerik
07. 04. 2026 21.00
Solze... Muriqui zadnjič, Zaho danes zvečer...
Odgovori
0 0
Kolllerik
05. 04. 2026 17.02
real lahko zdaj nabije vsak, k ma pet minut cajta....
Odgovori
+13
16 3
NoriSušan
05. 04. 2026 17.52
Najbolš pa je k pol mislejo d bi mogl bit oni prvi v ligi kljub vsem podarjenim penalom in unim podaljškov od 15 minut. Plus da so favoriti za ligo prvakov. Kera bruka res
Odgovori
+9
10 1
Kolllerik
06. 04. 2026 10.21
Vzgojeni v večnih privelegijih, kaj češ
Odgovori
+3
3 0
3320.
05. 04. 2026 15.25
Kosovo je Srbija
Odgovori
+6
10 4
Šumsko voče
05. 04. 2026 15.05
Arnaut
Odgovori
+2
5 3
NoriSušan
05. 04. 2026 14.22
Čej Usrandrid vpčeten so itak še solze zravn. Ponavad njihovi navijači ali pa deda Perez
Odgovori
-2
6 8
300 let do specialista
05. 04. 2026 13.12
Samo še orlov se je manjkalo, ne bi preživeli od njihovega "kulturnega"slavja.
Odgovori
+9
11 2
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
