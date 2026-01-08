Naslovnica
Nogomet

'Goli? Vesel sem, da lahko pomagam ekipi'

Manchester, 08. 01. 2026 09.13 pred 35 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.V.
Benjamin Šeško

Slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško je po odhodu portugalskega trenerja Rubena Amorima že na naslednjem prvenstvenem obračunu proti Burnleyju za "svoj" Manchester United dosegel (kar) dva zadetka. S tem si je 22-letni Radečan vsaj za nekaj dni 'kupil mir v hiši'.

V dvoboju s predzadnjim Burnleyjem so si rdeči vragi priigrali številne zrele priložnosti, a so se po zadnjem žvižgu glavnega sodnika morali zadovoljiti le s točko (2:2).

Za nekdanjega angleškega in evropskega klubskega prvaka je dvakrat v polno meril slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, ki je bil zaradi neprepričljivega uvoda v sezono deležen hudih kritik. "Vsak napadalec "živi" za zadetke. Vesel sem, da lahko pomagam ekipi," je za uradno klubsko spletno stran uvodoma dejal Šeško in dodal: "Škoda, da kljub priigranim priložnostim nismo osvojili polnega izkupička. Tekmeci so dvakrat odbili žogo z golove črte, je pa na drugi strani treba priznati, da smo znova prejeli poceni zadetka."  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi angleški mediji poročajo o odlični Šeškovi predstavi, ki je spomnil na dobre čase, ko je še branil barve nemškega prvoligaša Leipziga.

"Ni skrivnost, da sem gole nujno potreboval. Bil sem pod velikim pritiskom in zato sem še toliko bolj vesel, da sem uspel zadeti. To bo zagotovo vplivalo tudi na dvig samozavesti, kar pa je pomembno v luči prihajajočih tekem v domačem prvenstvu," se je Benjamin Šeško z mislimi že usmeril k novim izzivom.

Prvi v nizu ga čaka že ob koncu tedna, ko bodo varovanci začasnega glavnega trenerja Darrena Fletcherja gostovali pri Brightonu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet angleško prvenstvo manchester united benjamin šeško burnley

'Vsi so lahko videli kakovost, odlično je vodil napad in bi lahko dosegel hat-trick'

Šeško ob remiju Uniteda do dveh golov, Bijol s soigralci izgubil v 102. minuti

KOMENTARJI3

nemeJungat
08. 01. 2026 10.26
Zdaj pa sam tako naprej! Srečno!
Odgovori
0 0
športnik66
08. 01. 2026 10.16
Bravo Benjamin Šeško!! Res dva lepa gola si dal. Čestitke! Si s tem zaprl usta mnogim nevoščljivim Slovenceljnem...
Odgovori
+2
2 0
prost1
08. 01. 2026 10.10
Čestitke. Upam, da mu je končno "zlavfalo".
Odgovori
+2
2 0
