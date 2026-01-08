'Goli? Vesel sem, da lahko pomagam ekipi'

V dvoboju s predzadnjim Burnleyjem so si rdeči vragi priigrali številne zrele priložnosti, a so se po zadnjem žvižgu glavnega sodnika morali zadovoljiti le s točko (2:2).

Za nekdanjega angleškega in evropskega klubskega prvaka je dvakrat v polno meril slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, ki je bil zaradi neprepričljivega uvoda v sezono deležen hudih kritik. "Vsak napadalec "živi" za zadetke. Vesel sem, da lahko pomagam ekipi," je za uradno klubsko spletno stran uvodoma dejal Šeško in dodal: "Škoda, da kljub priigranim priložnostim nismo osvojili polnega izkupička. Tekmeci so dvakrat odbili žogo z golove črte, je pa na drugi strani treba priznati, da smo znova prejeli poceni zadetka."