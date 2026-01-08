'Goli? Vesel sem, da lahko pomagam ekipi'

V dvoboju s predzadnjim Burnleyjem so si rdeči vragi priigrali številne zrele priložnosti, a so se po zadnjem žvižgu glavnega sodnika morali zadovoljiti le s točko (2:2).
Za nekdanjega angleškega in evropskega klubskega prvaka je dvakrat v polno meril slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, ki je bil zaradi neprepričljivega uvoda v sezono deležen hudih kritik. "Vsak napadalec "živi" za zadetke. Vesel sem, da lahko pomagam ekipi," je za uradno klubsko spletno stran uvodoma dejal Šeško in dodal: "Škoda, da kljub priigranim priložnostim nismo osvojili polnega izkupička. Tekmeci so dvakrat odbili žogo z golove črte, je pa na drugi strani treba priznati, da smo znova prejeli poceni zadetka."
Tudi angleški mediji poročajo o odlični Šeškovi predstavi, ki je spomnil na dobre čase, ko je še branil barve nemškega prvoligaša Leipziga.
"Ni skrivnost, da sem gole nujno potreboval. Bil sem pod velikim pritiskom in zato sem še toliko bolj vesel, da sem uspel zadeti. To bo zagotovo vplivalo tudi na dvig samozavesti, kar pa je pomembno v luči prihajajočih tekem v domačem prvenstvu," se je Benjamin Šeško z mislimi že usmeril k novim izzivom.
Prvi v nizu ga čaka že ob koncu tedna, ko bodo varovanci začasnega glavnega trenerja Darrena Fletcherja gostovali pri Brightonu.
