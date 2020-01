Gomez z dvema zadetkoma 'potopil' Barcelono na Mestalli

Pred nabito polnimi tribunami na stadionu Mestalla je tamkajšnja Valencia s taktično skorajda brezhibno igro zasluženo vzela mero (za zdaj) še vodilni Barceloni. Slednja je predvsem v prvem polčasu delovala povsem nebogljeno in brez prave ideje v igri, kako ogroziti domačega čuvaja mreže Jaumeja . Že v 12. minuti bi lahko 'netopirji' prišli do zgodnjega vodstva, a je po prekršku Gerarda Piqueja v kazenskem prostoru Barcelone strel z bele točke zapravil kasnejši junak dvoboja Maximiliano Gomez. Natančneje, gostujoči vratar Marc-Andre ter Stegen je z odlično parado ubranil strel najnevarnejšemu posamezniku v vrstah Valencije. V nadaljevanju prvega dela igre si je domače moštvo priigrano še nekaj izjemnih priložnosti za dosego zadetka, ki pa so ostale neizkoriščene.

Gomez krvnik 'Blaugrane'

Zatreslo se je tudi stičišče desne vratnice in prečke, a je ostalo pri začetnih 0:0. Če je Gomez na začetku tekme zapravil najstrožjo kazen, pa se je za to oddolžil v tretji minuti nadaljevanja, ko je po prodoru v kazenski prostor gostov sprožil močan strel, pri tem pa se je žoga odbila od hrbta Jordija Albe in končala v mreži za zasluženo vodstvo Valencije z 1:0. Piko na i povsem zasluženi zmagi trenutno petouvrščenega moštva španske La lige je v 77. minuti po natančnem strelu v levi spodnji kot postavil izjemno razpoloženi Maxi Gomez.



Po nepopolno odigranem 21. krogu vrh prvenstvene razpredelnice s po 43 točkami zasedata največja rivala Barcelona in madridski Real, ki je sicer odigral tekmo manj od Kataloncev.



Špansko državno prvenstvo, 21. krog, izid:

Valencia - Barcelona 2:0 (0:0)

Gomez 48, 77.