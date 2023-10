Gomez za dve leti suspendiran zaradi dopinga

Argentinski reprezentant in svetovni prvak Alejandro Papu Gomez je bil pozitiven na dopinškem testu. V italijanskem nogometnem klubu AC Monza so danes potrdili, da so seznanjeni z odločitvijo španske antidopinške komisije in da je Gomez suspendiran za dve leti.

Alejandru Gomezu so, kot poroča STA, v dopinškem vzorcu iz oktobra 2022, ko je še igral za Sevillo, odkrili prekoračeno vrednost terburalina. Nekateri mediji v zvezi s tem pišejo, da je nogometaš pil sok za izkašljevanje, ki vsebuje to prepovedano snov in so ga uporabljali njegovi otroci, a se pred tem ni pogovoril s klubskim zdravnikom. icon-expand Alejandro Gomez je bil pri Atalanti soigralec Josipa Iličića. FOTO: AP Gomez je bil član argentinske nogometne reprezentance, ki je konec lanskega leta v Katarju osvojila naslov svetovnih prvakov. Letos je bil edini iz zmagovalne ekipe, ki ga selektor ni vnovič vpoklical v reprezentanco. Zamenjal je tudi klubsko sredino, saj je po dveh letih in pol zapustil Andaluzijo in Sevillo ter se pred tedni preselil v Lombardijo.