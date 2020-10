Gonzalez ostro nad Neymarja: Ne zasluži si niti mojega pogleda

Vodstvo ligaškega tekmovanja je brez dodatne kazni končalo disciplinski postopek proti Alvaru Gonzalezu, ki ga je zvezdnik Paris Saint-Germaina Neymar Jr. že takoj po izključitvi na derbiju z Marseillem pred kamerami obtožil rasizma. Po velikem slavju gostov v prestolnici je Gonzalez začel prejemati številna sporočila, med katerimi so bile tudi grožnje s smrtjo, kot je nekdanji član Racinga iz Santanderja, Real Zaragoze, Espanyola in Villarreala potrdil v pogovoru za oddajo El Transistor radiaOnda CERO.

"Še dobro, da je bilo pravici zadoščeno. Želel sem govoriti že prej, a mi klub ni dovolil," je za El Transistor povedal Gonzalez. "Trditve (Neymarja, op. a.) so bile velika laž. Vsi sodniki so mi stopili v bran. Nekdo, kakršen je on, si ne zasluži mojega spoštovanja in niti mojega pogleda. Lažje bi bilo, če bi se pogovorila in med seboj razčistila stvari. On me ni (kontaktiral). Živim v mestu, kjer nekdo, ki je rasist, ne bi mogel živeti. Vsi vedo, da je celotno sr**je padlo name, medtem ko je on veselo sedel doma v svoji hiši in spremljal razplet dogodkov."

Dva milijona sporočil že do povratka v Marseille

Gonzalez je že takoj po tekmi javno zatrdil, da ni rasist, ker pa se na družbenih omrežjih pojavila njegova telefonska številka, je sledil plaz takšnih ali drugačnih sporočil, večina naj bi prišla iz Neymarjeve domače Brazilije.

"Ne vem, kdo je razkril mojo telefonsko številko, a imel sem dva milijona sporočil na WhatsAppu, ko sem pristal v Marseillu iz Pariza. Vsako noč, ko grem v posteljo, imam naslednje jutro 20.000 sporočil na WhatsAppu. Moj telefon je v rokah policije. V tem trenutku ga ne morem uporabljati, saj je poln. Policiji je uspelo blokirati določene skupine. Dobival sem grožnje s smrtjo, grozili so tudi mojim staršem. Moja mama je lastnica trgovine in tudi ona je prejela sporočila. Videti fotografije mojega avtomobila na družbenih omrežjih me je prestrašilo. Že en mesec nisem zapustil hiše."

'Provociral od prve minute'

30-letnik iz kantabrijskega Potesa je dodal, da ga je Neymar Jr. zelo razočaral, med jeznim pogovorom naj bi mu celo zabrusil, da v enem dnevu zasluži več kot on v celem letu.

"To je verjetno res, a to me ni ganilo, povedal sem mu, da sem zadovoljen s tem, kar imam. Glavno je, da smo bili na tisti tekmi boljši, bil sem boljši od njega in zaradi tega je izgubil živce. Od prve minute, ko je storil prvi prekršek, me je začel provocirati, a to name ni vplivalo. Mislim, da sem inteligentnejši od njega in zato smo dobili bitko. Od začetka moje kariere pri Racingu sem utrpel veliko porazov in vem, kako jih je potrebno predelati."