Mourinho ga ni želel, zdaj bo kariero nadaljeval v angleškem Fulhamu

Dvaindvajsetletni Gonzalo Garcia je v minuli sezoni dosegel osem golov za Real Madrid, kar je bil njegov najboljši strelski izkupiček. Z londonskim klubom je podpisal pogodbo do leta 2031, po poročanju španskih medijev pa je bil prestop vreden 40 milijonov evrov.

Poleg Garcie se iz Reala v Fulham seli tudi leto dni mlajši Cesar Palacios, ki se je v minuli sezoni pod vodstvom Alvara Arbeloe prebil v prvo moštvo slovitega kluba iz Madrida. Oba igralca nista po okusu razvpitega portugalskega trenerja Joseja Mourinha, ki se je junija znova usedel na klop Reala. Prvič je zasedbo iz španske prestolnice vodil med letoma 2010 in 2013.