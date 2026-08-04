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Nogomet

Mourinho ga ni želel, zdaj bo kariero nadaljeval v angleškem Fulhamu

London, 04. 08. 2026 10.27 pred 6 dnevi 1 min branja 153

Avtor:
STA
Gonzalo Garcia

Španski nogometni napadalec Gonzalo Garcia se je iz Real Madrida preselil v angleški Fulham, ki ga bo v prihodnje vodil njegov trener iz minule sezone Alvaro Arbeloa.

Dvaindvajsetletni Gonzalo Garcia je v minuli sezoni dosegel osem golov za Real Madrid, kar je bil njegov najboljši strelski izkupiček. Z londonskim klubom je podpisal pogodbo do leta 2031, po poročanju španskih medijev pa je bil prestop vreden 40 milijonov evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg Garcie se iz Reala v Fulham seli tudi leto dni mlajši Cesar Palacios, ki se je v minuli sezoni pod vodstvom Alvara Arbeloe prebil v prvo moštvo slovitega kluba iz Madrida. Oba igralca nista po okusu razvpitega portugalskega trenerja Joseja Mourinha, ki se je junija znova usedel na klop Reala. Prvič je zasedbo iz španske prestolnice vodil med letoma 2010 in 2013.

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KOMENTARJI153

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Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 16.50
Ta dva ne bi mogla igrati na SP za Španijo, pa če bi bil fotr selektor
Odgovori
+4
5 1
Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 16.05
Realist7 👍 ...."V zadnjih 2 letih ste izkoristili slab Real "...prej pa eno samo nakladanje
Odgovori
+3
5 2
REAList7
05. 08. 2026 16.10
Citiraj raje tisti komentar, kjer sem navedel, da si več kot očitno motena oseba.
Odgovori
-4
1 5
Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 16.37
Počakajmo malo...citiral sem tudi tvoje sodniške kraje pa si jih zdaj sam demantiral
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+5
6 1
Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 15.40
Realist7 pravi, da nima niti časa niti interesa z določeno tehniko pridobivati ne vem kako zelo starih komentarjev....👉Jaz .....jaz pa mislim da se splača, ker so tvoje stare neumnosti s časom samo še bolj neumne
Odgovori
+1
6 5
Vladimir.Krutov
05. 08. 2026 15.41
a pol vrednost raste?
Odgovori
-1
4 5
Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 15.53
Kot z vinom
Odgovori
+5
7 2
Vladimir.Krutov
05. 08. 2026 20.46
zgleda da bo sam bolj kislo...
Odgovori
+2
2 0
Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 15.35
Zame je Realist7 bolj odpirač kot zapirač, vsako njegovo prebrano mnenje nas pusti odprtih ust
Odgovori
+1
6 5
REAList7
05. 08. 2026 15.40
Ti, sodeč po oddanih komentarjih, že od 13. ure misliš name. Komentiraš o meni pod tem in pod ostalimi članki. Še malo pa me bo začelo skrbeti, da si res kak obsedenec in kak perverznež.
Odgovori
-1
5 6
Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 15.54
Če te za Asensia ni skrbelo...
Odgovori
+5
7 2
Kolllerik
05. 08. 2026 20.44
Odpirač.... 🤣🤣👍
Odgovori
+2
2 0
Lucky
05. 08. 2026 13.29
Realist7 je uspel izjemen dosežek. Cripsovih 9 botov je uspel stisnat v 1 profil in ga nič ne moti. Moj 1 profil, je pa uspel napihnat na 4 bote. To ga pa moti.
Odgovori
-1
6 7
Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 13.10
Po mnenju Realista je FC Barca izkoristila slab Real ? Po vsem napisanem o sodnikih, atomskem nogometu, trenerju trenerjev pa zdaj to...Pa menda niso začel prepisovati od nas...
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+2
8 6
Lucky
05. 08. 2026 13.32
Realist7 crips izkorišča za dnevno dozo pluskov. Pol se pa oba bolš počutita.
Odgovori
+0
6 6
Clovek
05. 08. 2026 15.48
Sej vidiš, da jim zmanjkuje izgovorov. Prvo so bili atomski, nova era s Xabijem itd. potem so bile krive poškodbe, za tem sodniki, zdaj pa so naenkrat bili slabi. In vsako leto se začne in konča isto, ampak zaslepljeni so vsi drugi :D Veleumi, da jim ni primerjave.
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+6
6 0
Lucky
05. 08. 2026 12.22
Za manucao so bli vsi komentatorski dosežki svetovnega prvenstva tk naporni, da si je zaslužu ornk dopust. Upamo lohk sam to, da je ubral mal boljši kurs. Če mu je spet kak zid napoti, zna bit naporna sezona.
Odgovori
+0
7 7
REAList7
05. 08. 2026 12.32
Od kje jemlješ voljo, da se tako blamiraš? Iz komentarja v komentar, ubošček :D
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+1
7 6
Loptass
05. 08. 2026 12.39
Manucao je šel na tečaj matematike, saj bi se rad sam z gotovostjo prepričal, da je 1 res večina od 19.
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+0
7 7
Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 13.04
Če govorimo o množici realnih števil, to ni mogoče po mnenju matematikov, ki niso blizu Realista
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+3
9 6
Lucky
05. 08. 2026 13.21
Mrbit ma probleme sam z lihimi števili. Realist7 delajo probleme tud soda. Realno mu Realist7 ne more kej dost pomagat.
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+1
7 6
Lucky
05. 08. 2026 12.15
A je cripsi že prodal Rodryga za 100 miljončkov, al je dvignu ceno? Mnde grejo poškodovani igralci bolš v promet.
Odgovori
+0
7 7
Vladimir.Krutov
05. 08. 2026 15.44
a ni blo 120M...?
Odgovori
+4
4 0
Kolllerik
05. 08. 2026 20.45
Blo je
Odgovori
+4
4 0
Lucky
05. 08. 2026 12.03
Zapirač je tak komentatorski čudež in dragulj, da smo mu takoj zaprliustaaa. On je genij večji od Realist7, crips in Nejc skupaj. Že zdej ga kličemo komentator rekordov zgrešenih napovedi. Ma tisto žilico, da vedno fali. Še Realist7 ni jasn, kk mu to rata.
Odgovori
+0
7 7
Loptass
05. 08. 2026 11.11
Nejc Lola 28. 07. 2025 20.04 Če smo iskreni Real Madrid bo letos mašina. Lani so za Barco zaostali samo štiri točke, pa je bila to ena najslabših sezon Reala, medtem ko je bila Barcelona praktično na vrhuncu. Zdaj pa je tu nov trener, ki je že konkretno dvignil nivo igre. Gledal sem ogromno analiz zadnjih tekem in lahko rečem, da je to ta moderna taktika, ki jo je Real rabil. In pol se najdejo eni, ki hejtajo Vinija, Mbappeja … folk, ki očitno nima pojma, kaj Xabi kuha v ozadju. Če ne spremljaš taktičnih analiz, res ne veš, kaj se dogaja. Real bo letos brutalen.
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+0
7 7
Loptass
05. 08. 2026 11.11
Nejc Lola 29. 07. 2025 20.53 ko Real gradi ekipo za prihodnost, se vsi že tresejo. Alonso ne čisti klub, ampak ga pelje na nov nivo. Če vas boli, da se rešujemo balasta in hkrati privabljamo top talente, pol raje res pejt rožce nabirat..
Odgovori
+0
7 7
Loptass
05. 08. 2026 11.11
Ta Nejc pa je en zadetek od zadetka.
Odgovori
+0
7 7
REAList7
05. 08. 2026 12.34
Ti imaš tako bedno življenje in toliko preveč časa, da si shranjuješ komentarje, starejše od enega leta, da ga lahko ob prvi priliki tu pripopaš. Ajme, res bo treba počasi uvesti obvezno delo tudi za socialaše. Kako ste ubogi nekateri.
Odgovori
+1
7 6
Loptass
05. 08. 2026 12.42
Tako kot marsikaj, ne veš niti, da si ni potrebno shranjevati komentarjev, temveč jih lahko dobiš tukaj na tem portalu z določeno tehniko v nekaj sekundah. Ampak kaj bi tebi to razlagal......
Odgovori
-1
6 7
REAList7
05. 08. 2026 12.48
Z določeno tehniko je rekel :D nimam niti časa niti interesa, pa četudi z določeno tehniko, pridobivati ne vem kako zelo starih komentarjev. Nekateri pa očitno imate časa na pretek. Da bi ga le izkoristili za kaj bolj pametnega, bi bilo boljše za vse.
Odgovori
+0
6 6
Loptass
05. 08. 2026 12.53
Izraba mojega casa naj ti bo zadnja skrb. Imaš veliko večje težavi pri sebi, s katerimi bi se moral ukvarjati, da ne bos izpadel v javnosti, kot izpadeš.
Odgovori
+0
6 6
REAList7
05. 08. 2026 12.57
Saj me niti malo ne skrbi zate, kje pa :D Tako si zaslepljen, da ne vidiš niti tega kakšen bebček si :D sicer pa res ne vem zakaj z ra.sistom sploh debatiram o čemerkoli.
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+1
7 6
Clovek
05. 08. 2026 15.44
Tipo piše o službah, bednih življenjih in zabijanju časa, sam pa prebije na tem portalu večino dneva.. Lahko se sam nasmejiš :D
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+5
5 0
Kolllerik
05. 08. 2026 20.46
In to dobesedno 🤣
Odgovori
+2
2 0
Loptass
05. 08. 2026 11.06
zapiramvamustaaa 24. 09. 2025 15.04 Temu se rečejo talenti in nova zlata era.Mastantuono je tak super dragulj in nogometni čudež da so mu v Argentini takoj prepustili desetko.Mislim da je to samo po sebi dovolj zgovorno.Za trenerja pa smo dobili Xabija ki je večji genij od Guardiole,Fergija in Ancellotija skupaj in ga že zdaj kličejo pod vzdevkom trener rekordov.Potem je tu še trenutno najboljši napadalec na svetu Mbappe ki odkrito napada zlato žogo.Letos bo odlična sezona za Real.
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+1
7 6
Loptass
05. 08. 2026 11.04
cripstoned 24. 09. 2025 15.03 Mastantouno je se malega prevaranta zamenjal pri argentini...in to pri 18letih ...hahahahaa...vse najboljse je pri najboljsih...real madrid nima konkurence...xabi era se zacenja...po zidanu in carlu naslednji trener ki bo imel svojo ero...v tako kratkem casu je naredil nov, mlajsi real ki veliko obeta...najbolj smesno pa je da so sele na zacetku...njihov maximum pa nima meje...se sodniki in var nam ne.morejo vec skoditi hahahhahaha
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+0
7 7
Loptass
05. 08. 2026 11.05
No danes berem, da ta biser Mastantuono, ki je boljši od Messija, odhaja na posojo v Fiorentino. Predvidevam, da še en top posel Reala.
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+0
7 7
cripstoned
05. 08. 2026 10.26
cripstoned 04. 08. 2026 20.07 Farsiici ker vidim da vas je najmanj 5...do jutri imate cas napisati kdaj je vasa sodniska sramota v enem prestopnem roku uspela prodati za 50mio.eur igralcev iz la massije...ne bomo o 100mio.eur ker to so ze abnormalne stevilke za vas....real je letos postavil nov rekord ...z prodajo 4 igralcev iz la fabrice v enem prestopnem roku je prejel 130mio.€...ahahahahaaha
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+5
12 7
cripstoned
05. 08. 2026 10.28
Se pravi ni odgovora in ga tudi ne bo pa toliko vas je hahahahaah...kaksna nemoc farsicev...la fabrica je prehitela la massijo pa vam to prav ali ne...vse kar imajo igralci la massije je hajp....kamorkoli drugam odidejo igrati poniknejo o ligi prvakov pa danes lahko samo se sanjajo hahahahaha
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+5
11 6
Loptass
05. 08. 2026 10.49
Če bi Barca prodala Yamala, bi pokasirala toliko, kot Real z igralci svoje šole ne spravi skupaj v 5 letih. Tudi če dodajo še 50% v obliki provizij iz drugih-sumljivih poslov. Ampak Yamal ostaja......da boste lahko še naprej jokali in iskali izgovore v Negreiri.
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-3
7 10
REAList7
05. 08. 2026 10.55
Če če če če... pa ga ne boste, ker nihče ne bo ponudil več kot 150 mio zanj ali pa še manj. Yamal ostaja iz istega razloga kot messi, ker nikjer drugje ne bi bil deležen tolikšne sodniške pomoči in posledično ne bi bil niti polovico tako dober kot je tam in to vedo tudi ostali. Lepo se je videlo na letošnjem SP in tudi v evropskih tekmovanjih, kjer sodniki ne piskajo takoj najmanjšega in vsakega kontakta. Yamal išče samo situacije, ko lahko zaigra prekršek, če pa mu sodniki ne nasedejo, potem pa se zgodi to, da je tale "španec" totalno neviden.
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+1
8 7
cripstoned
05. 08. 2026 10.56
Ce ce ce...ce bi bilo sojenje posteno in bi ropalona odgovarjala za vso korupcijo danes ne bi imela ne stadiona niti ne bi igrala vec v laligi..pravtako bi imela 13 naslovov lalig manj in 1 naslov evrope kot crvena zvezda...
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+4
9 5
Loptass
05. 08. 2026 11.21
Torej želita povedati, kako je Realova nogometna šola zanič, zdaj razumem. Ker se kar je vzgojeno v realovi šoli, se proda, saj niso dobri niti za real, oni pa na trgu kupujejo boljše, tisti pa niso dorasli Barcini ekipi, v kateri je polovica igralcev domače šole. No niti Albaceteju....
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+2
7 5
REAList7
05. 08. 2026 12.36
Lopataš, saj vem, da si farselonar in zato malo omejen, ampak vseeno. Ker so produkti Reala tako zanič, se tako zelo prodajajo na trgu, ne? Po kakšni logiki to? :D Vi pa imate tako zelo dobre vzgojene igralce, da jih nikjer ne prodajate pa še ničesar ne osvojite z njimi. Ajme, boljše, da si tiho.
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+0
6 6
Loptass
05. 08. 2026 12.48
No torej brihta, greva počasi postopoma. Real ima določene igralce svoje nogometne šole, ki jih večinoma proda ali sedijo na klopi. Kupujejo druge in tisti igrajo, zato domačih v ekipi praviloma ni. To pomeni, da so igralci njihove šole slabši od kupljenih, ker zagotovo ne prodajajo boljših, kupijo pa slabše. Ampak Real niti s temi taboljšimi, ki so skoraj vsi kupljeni, ne premaga Albaceteja, niti Barce, v kateri pa igra vsakič cca. pol ekipa doma vzgojenih igralcev. In sedaj želiš ti nas prepričati kaj? Da so Realovi produkti boljši od Barcinih???
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+2
6 4
REAList7
05. 08. 2026 13.01
Pa kje imam jaz interes in voljo tebe karkoli prepričevati, saj tebe ne bi človek sredi popoldneva mogel prepričati niti v to, da je dan. Ti živiš v svojem svetu in tam samo ostani oz. tu na tem portalu :D lahko pa z gotovostjo povem, da bi tudi vi bili dosti bolj dejavni na tržnici, če bi le imeli malenkost več cvenka :D zdaj pa ste pač prepuščeni samim sebi in lahko ste zadovoljni, da je vsaj tako, kot je.
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-2
4 6
Loptass
05. 08. 2026 14.01
Če verjameš ali ne, sem zelo vesel, da živim v tem svojem svetu in ne v tvojem, ki si ga deliš z Nejcem, kripslom, zapiračem, manucaem ipd.....tako mi je življenje lažje, če ne druga, vsaj v šoli z matematiko in logiko nisem imel nikoli težav.
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+2
5 3
Loptass
05. 08. 2026 08.30
Vrednost Barcinih nogometašev iz Lamasije po Transfermarktu: Cubarsi 100 mil, Eric 40 mil, Martin 35 mil., Balde 50 mil., Bernal 30 mil., Casado 18 mil., Gavi 30 mil., Fermin 100 mil. Olmo 60 mil. in Yamal 220 mil.. Mladičev kot so Toni Fernandez, Espart, Fort sploh nisem zajel. Našteti nogometaši, pa če bi zraven dali še mladiče, ki jih nisem zajel, smo na cca. 700 mil. No stručkoti, sedaj pa iz Transermarkta povzemite nogometaše Reala in njihovo vrednost, pa da vidimo kje ste. 700 mil. nahajpana mladina vas že dve leti nakanta, kljub temu, da vam sodijo penale izven kazenskega prostora, da Tchuameni igra rokomet ipd.....Kaj šele če bi Barca svoje igralce motivirala z bonusi za podpis pogodb v vrednosti več 10 ali 100 mil., kot to dela Real.
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-4
8 12
Lastniki česarkoli
05. 08. 2026 09.46
Manjka jim enih 35 Raulov in 25 Cassilasov
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-3
8 11
REAList7
05. 08. 2026 09.49
Kaj imate od tega? Oz. še boljše vprašanje, kaj imaš ti od tega? Se počutiš ponosen in pomemben, ko navajaš te podatke? V zadnjih 2 letih ste izkoristili slab Real in se zdaj tu khurčite. Razen Lalige, kjer itak brez pomoči sodnikov ne bi bili niti drugi, niste pokazali prav ničesar že 12 let. Nekajkrat niste prišli niti iz skupinskega dela LP, v Ligi Evropa vas pa šolajo druge povprečne evropske ekipe. In ravno v evropskih tekmovanjih se pokaže vaš domet. Džabe vam tolikšne napihnjene vrednosti igralcev, ko pa nimate ničesar od njih in niti en tak prestop s tolikšno vrednostjo ni realiziran. Medtem pa Real opravi odličen posel z Garcio, čigar vrednost je bila višja od njegove ocenjene na Transfermarktu. Edini odličen posel, ki ste ga izpeljali, je bil z Neymarjem, to pa je to.
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+3
11 8
cripstoned
05. 08. 2026 10.25
Farsici pa o vrednosti hahahahaa...prodaje farsici in kaj je nahajpana mladina iz la massije osvojila v klubskem nogometu v zadnjih 10letih....loptass brezveze se trudis ..a ni bolje ostati tiho ahahahahaha
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+5
11 6
Loptass
05. 08. 2026 10.27
Nekdo tvojega kalibra je včeraj večer v komentarju želel povedati, kakšno vrednost ima Real v svojih igralcih, saj le s prodajami igralcev svoje šole, zaslužil 130 mil. Seveda pa nihče ne omeni, da je Barca zavrnila ponudbe PSG v znesku 250 mil.+ za Yamala, 70 za Fermina in Gavija, Olma, Bernala in tudi Baldeja. Torej Barca bi lahko zaslužila gladko 5x več kot Real, ampak igralcev ne prodaja. Vsaj ne vseh. Real pač prodaja, saj tudi za 160 mil. za plačilo bonusa od podpisu pogodbe je potrebno nekje vzeti. Kot drugo pa pišeš o Barci, ko je bila v največji krizi, pod neko drugo upravo, ko so se delale oslarije, med tem ko ste vi stratosfersko močni, z top igralci na vseh položajih, imeli najboljšega trenerja, pa vas ven rukne Albacete. Problem je ker Albaceteja ne morte kar vrečt pod Negreiro.....bo treba najt drug izgovor.
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-2
8 10
Loptass
05. 08. 2026 10.46
Prepričan sem, da ni kluba, ki bi dal 40 mil za Gonzala Garcio, ker dejansko ni vreden toliko in tega nikoli ni upravičil. Če bi bil tako dober in vreden tega denarja, bi imel ponudbe tudi od drugih-večjih klubov in bi zagotovo šel drugam, ne pa v nek Fullham. In ravno Fullham, ki ni plačeval takšnih odškodnin, sedaj preplača Garcio. Ma nemoj.....tu je še študentu 1. letnika srednje ekonomske šole jasno, da gre za neko provizijo (sumljivega izvora) v obliki preplačila igralca.
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-1
7 8
REAList7
05. 08. 2026 10.47
Zaradi mene, če bodo vaši igralci vsi ocenjeni nad 200 mio EUR, ampak kaj ko vam to prav čisto nič ne pomaga, da bi prilezli ven iz povprečja. Lahko je lamek vreden tudi 300 mio EUR, če pa vsi vemo, da realno ni niti tretjino dejanske ocenjene vrednosti. Še enkrat, gre za zelo dobrega nogometaša, ni pa niti blizu temu, kamor ga mediji povzdigujejo. Iskreno je nekje med top 10 in 20. To pa je to.
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+2
9 7
REAList7
05. 08. 2026 10.51
Lopataš: "Prepričan sem, da ni kluba, ki bi dal 40 mil za Gonzala Garcio" - Fulham je toliko plačal, pa če boš zdaj ti ne vem od kje kakšne teorije zarote ven privlekel. Trener Fulhama je Arbeloa in pod Arbeloo je Gonzalo igral kar veliko ter tudi zelo dobro izkoristil svoje ponujene priložnosti. A se ti ne zdi niti malo logično, da ga očitno Arbeloa ceni in meni, da bi lahko ekipi Fulhama prišel še kako zelo prav in je zato pritisnil na vodstvo, da so ga pripeljali? Ne, lažje je na pamet nekaj izjaviti, da gre lastnik kluba Fulhama kao Realu na roko. Pa daj prosim te lepo, Real ne potrebuje denarja od nikogar, še manj pa nekih 40 mio od Fulhama.
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+3
9 6
cripstoned
05. 08. 2026 10.53
Ti res nisi normalen...govoril sem o prodaji igrslcev iz la fabrice...in postavil vprasanje o prodaji igralceb iz la massije...PRODAJA...a razumes ali bos lagal in obracal besede se naprej?
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+3
8 5
REAList7
05. 08. 2026 10.56
Crips, nič čudnega. Preobračanje besed, zavajanje in laganje je nekaj, v čemur farselonarji blestijo.
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-2
6 8
Loptass
05. 08. 2026 11.04
Kaj če nič ne osvojiš in te ven flikne Albacete, si pod ali nad povprečjem?
Odgovori
+2
7 5
Joško s Krasa
05. 08. 2026 11.17
Žogas,Olmo se je nogomet naučil igrati v Zagrebu,ker je bil za vašo šolo preslab! Odštej 60 miljončkov!
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-2
5 7
Loptass
05. 08. 2026 11.24
Joško torej naj Real odšteje Hakimija, ki se je nogomet naučil igrat v Dortmundu in Interju.
Odgovori
+3
7 4
Lastniki česarkoli
04. 08. 2026 21.29
Ima Real odkupno pravico tudi za Lucasa Vazqueza ?
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-7
9 16
Lastniki česarkoli
04. 08. 2026 21.21
14 minut Palaciosa je bilo dovolj proti Albacetu, da je Fulham ugotovil, da ne more brez njega
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-7
9 16
Lastniki česarkoli
04. 08. 2026 20.56
Cripstoned vidim, da te je vseh 9
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-4
11 15
cripstoned
04. 08. 2026 20.07
Farsiici ker vidim da vas je najmanj 5...do jutri imate cas napisati kdaj je vasa sodniska sramota v enem prestopnem roku uspela prodati za 50mio.eur igralcev iz la massije...ne bomo o 100mio.eur ker to so ze abnormalne stevilke za vas....real je letos postavil nov rekord ...z prodajo 4 igralcev iz la fabrice v enem prestopnem roku je prejel 130mio.€...pa lahko noc seveda hahahahaha
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+8
16 8
REAList7
04. 08. 2026 20.40
Prišla je njihova ura in so se skupaj zbrali na tem portalu. Očitno do pijačke v živo niso prišli, še niso tako daleč 😂 kar se tiče prestopov oz. natančneje odhodov pa je Real oz. Perez znova dokazal kako se posluje. Za Garcio 40 mio + 30 % odškodnine Realu v primeru naslednje prodaje + predkupna pravica, medtem pa so pripeljali za 25 mio EUR mladega in zelo visokega Espija. Da ostalih prestopov ne omenjam. Ne pa da 262 zopet zavaja, da bi naj Mou v 2 mesecih zapravil 250 mio, Flick pa v 3 letih 180 mio. Zopet same in laži in zavajanja s strani farselonarjev, kot smo že vsi vajeni.
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+7
16 9
Clovek
04. 08. 2026 20.41
Imaš do jutri čas napisat, kdaj je bil igralec la fabrice vreden več kot 100 milijonov, namreč Barca jih je skozi leta imela kar lepo število. Pa lahko noč hejterček hahahaha
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-7
9 16
Kolllerik
04. 08. 2026 20.54
Zanimivo, samo dva bela proizvajalca megle, pa toliko plusekov.še v tem morta goljufat
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-6
8 14
Lastniki česarkoli
04. 08. 2026 20.56
Ali veljajo španske pezete?
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-7
8 15
Lastniki česarkoli
04. 08. 2026 19.59
Zakaj Real Madrid noče biserov, ki jih brusi La Fabrica...za španskega selektorja nam je jasno zakaj ne ...
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-6
10 16
Vladimir.Krutov
04. 08. 2026 19.43
kolk bo cena za francoza...
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-8
7 15
cripstoned
04. 08. 2026 19.49
Vec kot pa bi ropalona dobila za vip tribune hahahahahaha
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+7
15 8
Kolllerik
04. 08. 2026 19.58
Več, kot je real dobil za Ceballosa??
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-7
8 15
cripstoned
04. 08. 2026 20.02
A zdaj smo ze pri ceballosu ?? Ahahahaahah to je tista nemoc...farsici toliko vas je kripsi vas pa sola enega pa po enega brez pardona..
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+6
15 9
REAList7
04. 08. 2026 20.41
Tile farselonarji so kot "ne bom rekel kdo", močni so samo, ko jih je več in se spravijo na enega 😂
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+9
15 6
Kolllerik
04. 08. 2026 20.43
Sodniki pomagajo... pa to
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-8
6 14
Lastniki česarkoli
04. 08. 2026 21.22
Če Realist šteje potem nas je sigurno več
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-6
7 13
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