Gonzalo Higuain: Lepe trenutke bom vzel s seboj v glavi in srcu

Bil je trikrat v ekipi leta italijanske prve nogometne lige, serie A, in dvakrat igralec leta Juventusa. V sezoni serie A 2015/16 je dosegel 36 ligaških golov, kar je rekord tekmovanja v eni sezoni.

Gonzalo Higuain bo svojo izjemno kariero končal na vrhuncu forme pri Interju iz Miamija, kjer je v zadnjih 14 tekmah zabeležil 12 golov in dve podaji. Ta pozitivni zagon seveda želi nadaljevati, da bi ekipo popeljal v končnico. Higuain bo vodil Inter Miami na svojih zadnjih domačih tekmah redne sezone.

Za 34-letnim v francoskem Brestu rojenim Argentincem je izjemna 17-letna kariera v nogometu na najvišji ravni. Igral je v najvišjih ligah Italije, Španije in Anglije za najbolj znane svetovne klube, pa tudi za argentinsko reprezentanco.

Higuain je med drugim z madridskim Realom osvojil tri naslove prvaka la lige, z italijanskim Juventusom tri naslove prvaka serie A, s Chelseajem naslov zmagovalca evropske lige, na svojem računu ima tudi španski pokal in tri italijanske pokale.

Preden se je pridružil Interju iz Miamija, je napadalec z dvojnim francosko-argentinskim državljanstvom igral za Juventus, nosil je tudi dresa Milana in Chelseaja. Igral pa je tudi za Napoli in Real Madrid. Kariero je začel v Argentini pri klubu Atletico River Plate.

"Prišel je dan, ko se bom poslovil od nogometa, poklica, ki mi je dal toliko in za katerega se počutim privilegiranega, da sem živel z njegovimi dobrimi in slabimi trenutki," je vidno čustven Higuain povedal na novinarski konferenci, ki se je je udeležilo celotno moštvo Interja Miamija. Solastnik ekipe je sicer nekdanji sloviti angleški napadalec David Beckham.

"Lepe trenutke bom vzel s seboj v glavi in srcu. Imel sem nepredstavljivo kariero in dosegel več, kot sem si lahko predstavljal. To je odločitev, ki sem jo sprejel pred tremi ali štirimi meseci," je dejal. "Bilo bi sanjsko, da bi končal kariero kot prvak v MLS," je dodal.