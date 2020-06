Goodison Parku zelena luč za liverpoolski derbi

Stadion Goodison Park je dom Evertona. Na fotografiji vratar modrih in angleške reprezentance Jordan Pickford in napadalni vezist Manchester Uniteda Juan Mata.

Za liverpoolski derbi so organizatorji na prošnjo policije sicer razmišljali o nevtralnem prizorišču, da bi preprečili zbiranje velikih množic navijačev v luči boja proti novemu koronavirusu.

Liverpool je na pragu prvega ligaškega naslova po letu 1990 in lahko do njega pridejo že 21. junija, če drugouvrščenemu Manchester Cityju spodrsne na dvoboju z Arsenalom 17. junija. Rdeči imajo na lestvici sicer 25 točk prednosti pred lanskim prvakom Manchester Cityjem, do konca prvenstva je še devet krogov.