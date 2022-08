Goran Boromisa tudi uradno postal športni direktor Olimpije

Pri NK Olimpija Ljubljana so sporočili, da je Goran Boromisa tudi uradno postal športni direktor kluba. 35-letni Hrvat to vlogo sicer opravlja že nekaj časa, z njegovim dosedanjim delom pa je novi strateg Albert Riera zelo zadovoljen.

"Odkar sem tu, je on naš športni direktor. V stiku sva vsak dan. Mislim, da dobro opravlja svoje delo, sodelujeva in se dopolnjujeva. Zdaj, ko je nogometna tržnica še odprta, je dela še več. Všeč mi je, ker dela transparentno," je o Hrvatu povedal Albert Riera. "Vse delam v komunikaciji z glavnim trenerjem, s katerim imava odličen odnos. Brez njegove privolitve bi bil denimo nesmisel pripeljati novega igralca v klub. Saj ima, če ga trener ne vidi v ekipi, klub dvojne stroške. Moja naloga je najti igralce takšnega profila, ki jih Riera potrebuje. Preden se odločimo za novega igralca, skupaj s trenerskim štabom pregledamo vsaj deset tekem morebitnega novega nogometaša in vso dostopno statistiko o njem. Transparentno delovanje in poslovanje sta osnovi, ki se ju vsi držimo. Z Riero sva neprestano v stiku z direktorjem in predsednikom kluba, tako da so vse finančne in logistične zadeve jasne in pravočasno skomunicirane," pa je za klubsko spletno stran ob uradnem nastopu funkcije povedal Goran Boromisa.

Boromisa je bil nekdaj nogometaš, potem dolga leta trener, izkušnje ob terenu pa je dolgo nabiral pri zagrebškem Dinamu kot koordinator, zadolžen za sektor trenerjev, in skavting igralcev: "V teh letih sem tudi zaradi udeležb na konferencah, seminarjih in izobraževanjih stkal dobre in trdne vezi po nogometni Evropi, kar mi zdaj seveda pomaga." Olimpija se mora zadnje čase velikokrat otresati očitkov, da se ozira le po hrvaškem trgu nogometašev. "Olimpija je sicer v zadnjem obdobju žela veliko uspehov z Bišćanom, Vukušićem, Menalom, Čanađijo, Štiglecem, tudi Čekičijem, in tu obstaja dobra povezava. Ampak letos smo naš fokus obrnili k domačim silam; Ratnik, Sešlar, Vidovšek, Nukić, Elšnik ... Ukinili smo posoje, saj smo mnenja, da smo klub, ki mora imeti v svojih vrstah le tiste, ki tu res želijo biti. Saj se le na tak način lahko vzpostavi prava pripadnost barvam kluba. Rad bi povedal, da smo letos želeli v Olimpijo zvabiti še več slovenskih nogometašev, ampak smo naleteli na odpor agentov in nezaupanje, saj se je okoli kluba v preteklem obdobju ustvarilo negativno ozračje. Začeli smo podrobneje spremljati lige in tržišča, ki so primerna za nas, kot so francoska, portugalska, nizozemska in nemška druga liga, saj tam dobimo primerne fante, ki so kvalitetni in si res želijo priti v Ljubljano. Spremljamo pa še vedno tudi sosednje države," pa na očitke odgovarja Boromisa.

icon-expand Olimpija je navdušila predvsem z dominantno predstavo proti Mariboru. FOTO: Aljoša Kravanja

Navijači ljubljanskega kluba so po štirih krogih nove sezone slovenske prve lige prepričljivo lahko navdušeni nad predstavami Olimpije. A kot vselej je prisoten strah, da bodo fantje na krilih uspeha dobili (in sprejeli) mamljive ponudbe iz tujine, ki jih tudi Olimpija ne bo mogla zavrniti. "Kar konkretno lahko povem, da smo že dobili nekaj ponudb, ki pa jih nismo sprejeli. Naš letošnji cilj je namreč stabilizirati ekipo, osvojiti naslov in pokal. Obenem želimo razvijati igralce, kot to počnemo recimo zadaj, kjer sta izkušena Milović in Crnomarković in pa mladi Ratnik, Estrada in Karamatić, ki že kažejo, da so lahko nosilci. Povsem enaka zgodba je spredaj in v sredini z Nukićem, Kvesićem in Elšnikom in denimo Sešlarjem, ki se ob njih odlično razvija. Ekipi smo znova priključili Ziljkića, omembo pa si gotovo zasluži tudi odlični Doffo. Za zdaj prodaj, razen, če bi na naš naslov prišla kakšna res sanjska ponudba, ne bo. Kemija v ekipi je odlična, razvoj gre v pravo smer, cilj je dvojna krona," na to odgovarja Boromisa in hkrati napoveduje: "V naslednjih dneh bo prišlo do nekaj sprememb, odhodov in prihodov, vse v smeri, da sestavimo pravo ekipo. Danes Olimpijo zapušča Ivan Prtajin, ki odhaja v nemško tretjo ligo." Po poročanju nemških medijev bo hrvaški napadalec kariero nadaljeval ali v klubu Hallescher FC ali v SV Wehen Wiesbaden.

icon-expand Olimpija je po prihodu Riere doživela pravi preporod. FOTO: Aljoša Kravanja

Delo športnega direktorja pa ni le sestava prave ekipe, temveč tudi sestava celotne trenerske strukture kluba, ki ima v Olimpiji povsem novo podobo: "Rierin pomočnik je odličen strokovnjak Pablo Ramon Arteta (zanimivost: sicer bratranec trenerja Arsenala Mikela Artete), poleg njega so tu še ostali pomočniki, kondicijski trenerji in video analitiki. Za vodjo mladinske šole smo izbrali Boštjana Mikliča, ki je mlad, ambiciozen nogometni trener. Novi trener mladincev je Anton Usnik z ogromno izkušnjami. V mladinski pogon smo vključili Antonia Delameo Mlinarja, ki dela s selekcijo U17. Osnovni cilj naše športne politike pa je, da je prva ekipa povezana z mladinskim pogonom. Da ta prepad več ne obstaja. Koordinatorji za kondicijsko pripravo prve ekipe so denimo koordinatorji tudi pri mladih. Ob njih so v mlajših kategorijah zdaj na novo zaposleni štirje kondicijski trenerji. Podobno je s fizioterapevti. Z Albertom Riero najmanj enkrat tedensko sestankujemo na temo mladih in spremljamo njihov razvoj. Vzpostavljena je stalna komunikacija med Riero, Mikličem in menoj, saj želimo, da tudi mlade kategorije začenjajo igrati in trenirati po Rierini nogometni filozofiji. Naš analitik Ivan Damijanović tudi že aktivno sodeluje pri mladih, pripeljali pa bomo še dva video analitika posebej za mladinski pogon. Res si želimo, da bi bila vidna enaka struktura in delo od U7 do prve ekipe. Zavedati pa se moramo, da ne gre čez noč. V klub so prišli mladi reprezentanti selekcij U16 in U19 in to je naš cilj tudi v prihodnje, saj je jasno, da so mladi, domači fantje najboljši produkt. Imamo dva skavta, ki skupaj z mano in Riero skušata tudi tu narediti korak naprej. Trudimo se, da bi celotno strukturo spravili na višji nivo, veliko delamo v tej smeri, saj je prostora za napredek še dovolj."