Ronaldo se je osmešil na Cipru, 'slovenski' Sturm do točke proti Laziu

V skupini C je Ludogorec, ki ga vodi Ante Šimundža , Žana Karničnika pa ni bilo v kadru bolgarske ekipe, igral 1:1 v gosteh pri HJK Helsinkih. Ob 21. uri bo vodilni Betis gostoval pri Romi. Ludogorec je zdaj pri štirih točkah, Finci pa so osvojili prvo.

V tej skupini bo ob 21. uri še tekma Midtjylland - Feyenoord. Obe ekipi sta pri treh točkah, medtem ko imata Lazio in Sturm, ki je od 82. minute igral z igralcem manj zaradi izključitve Jusufa Gazibegovića , po štiri.

Jon Gorenc Stanković je igral celo tekmo za Sturm, Horvat, ki je bil blizu zadetku v 19. minuti, pa je zelenico zapustil v 69. minuti. Lazio je dosegel en gol na tekmi prek Cira Immobileja , a so ga sodniki naknadno razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

V skupini E je Omonia brez Tima Matavža igrala proti Manchester Unitedu in izgubila z 2:3. Junak tekme je bil Marcus Rahsford z dvema goloma in podajo. Igral je tudi Cristiano Ronaldo, ki ga ni bilo med strelci. Osmešil pa se je z neverjetno zapravljeno priložnostjo pri izidu 1:2 v 78. minuti. Na drugi tekmi skupine je Šerif Tiraspol izgubil proti vodilnemu Realu Sociedadu z 0:2. Slednji je s stoodstotnim izkupičkom na prvem mestu, drugi je zdaj United s šestimi točkami.

V skupini A se bosta ob 21. uri merila Arsenal in Bodö/Glimt z Ninom Žugljem, na prvi tekmi skupine pa je PSV v gosteh s 5:1 premagal Zürich, pri čemer sta po dvakrat zadela Yorbe Vertessen in Cody Gakpo, v skupini B pa bo Fenerbahče Mihe Zajca gostil AEK Larnako.

Precej pozornosti je poželo dogajanje v Malmöju, kjer so sodniki za slabe pol ure prekinili tekmo, ker so navijači gostujočega Uniona iz Berlina na igrišče in med gledalce metali pirotehnična sredstva.