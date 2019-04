Gorenc Stanković le nemočno opazoval šov Liverpoola na Anfieldu

Nogometaši Liverpoola so (po pričakovanjih) v 36. krogu brez težav odpravili zadnjeuvrščeno zasedbo Premier League Huddersfield (5:0), za katero je slovenski nogometaš Jon Gorenc Stanković odigral celotno tekmo. Zadetke za varovance Jürgena Kloppa so zabili Naby Keita, Sadio Mane (2) in Mo Salah (2). Liverpool je s tekmo več znova skočil na prvo mesto angleške lige.

Petkov nogometni večer se na Anfieldu ni mogel začeti lepše, potem ko je že v prvi minuti mrežo gostov načel Naby Keita. Ta je izkoristil gromozansko luknjo v obrambi Huddersfielda ter nesebično podajo Mohameda Salaha in popeljal redse v vodstvo z 1:0. V 23. minuti je na Anfieldu pisalo že 2:0, ko je v kazenskem prostoru osamljeni Sadio Mane rutinirano zadel z glavo. Na 3:0 je tik pred iztekom prvega polčasa povišal Salah, ki je bil ob podaji Alexandra Arnolda-Trenta prehiter za celotno gostujočo obrambo. V drugem polčasu je z glavo znova zadel Mane, ki je v zadetek pretvoril krasno podajo kapetana Jordana Hendersona. Končnih 5:0 je v 83. minuti po novi krasni akciji redsov postavil Salah. Liverpool je z 28. zmago sezone (s tekmo več) znova skočil na prvo mesto angleške Premier League, kjer ima dve točki prednosti pred edinim konkurentom v bitki za naslov angleškega prvaka Manchester Cityjem (91/89). TEKMA