Gorenc Stanković podaljšal s Sturmom

Vodstvo nogometnega kluba Sturm iz Gradca je zelo zadovoljno s predstavami, ki jih v njihovem dresu kaže slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković. To je tudi razlog, da so z njim podaljšali pogodbo, in sicer do leta 2025.

25-letni Ljubljančan se je v Gradec preselil junija leta 2020, takrat je podpisal triletno pogodbo. Profesionalno kariero je sicer začel v Domžalah, nato pa se je preselil k drugi ekipi Borussie Dortmund. Od leta 2016 do 2020 je igral za angleški drugoligaški klub Huddersfield Town. Za Sturm je doslej odigral 20 tekem, reprezentančni dres pa je oblekel sedemkrat. Za Slovenijo je dosegel en gol.