Gorenc Stanković pred Celjem: Favoriti smo, ampak ne bo lahka tekma

Ko bodo Celjani ob 21. uri v četrtem krogu ligaškega dela Lige Evropa gostovali pri Sturmu, jih bo na drugi strani pričakal tudi nogometaš, ki je v Gradcu pustil velik pečat. Jon Gorenc Stanković je za črno-bele zbral že 260 nastopov, z njimi po dvakrat osvojil avstrijsko prvenstvo in pokal ter postal eden najizkušenejših članov moštva. Tokrat bo skušal evropske načrte prekrižati rojakom. Celje sicer ni njegov nekdanji klub, saj je v Sloveniji igral za Domžale, a dogajanje pri slovenskih prvakih dobro pozna. Njihove tekme je spremljal tudi iz družinskih razlogov. "Tekem sem gledal kar precej. Nazadnje so igrali s Salzburgom, igrali so tudi z Nafto, za katero igra moj brat, tako da sem si tekmo ogledal," je povedal Gorenc Stanković, ki je spremljal tudi celjski obračun s Slovanom v kvalifikacijah za Ligo prvakov.

Ne glede na težave, s katerimi so se grofje spopadali v uvodu v sezono, njihove kakovosti ne postavlja pod vprašaj. "So dobra ekipa in so že pokazali, da lahko dobro igrajo v Evropi. Lani so prišli v četrtfinale Konferenčne lige. To ne bo lahek sprehod, treba bo dati vse od sebe. Seveda smo favoriti, ker igramo tudi doma, ampak ne bo lahka tekma," opozarja vezist Sturma. Celjani so po porazih proti Bayerju iz Leverkusna in Omonii prvo točko v ligaškem delu osvojili proti Salzburgu, pred potjo v Gradec pa s 4:0 premagali Nafto. Tudi gostitelji imajo svoje skrbi, saj so na zadnjih treh tekmah ostali brez zmage, vmes pa jih je Austria Lustenau izločila iz avstrijskega pokala. Sturm ima po treh evropskih nastopih štiri točke.

Veseli se reprezentančnih soigralcev, a tudi tokrat ni prejel vpoklica

Med celjskimi nogometaši bo Gorenc Stanković srečal več igralcev, s katerimi se dobro pozna. "Iz reprezentance poznam predvsem Benija (Verbiča), Svita (Sešlarja) in (Žan-Luka) Lebana, tudi z (Žanom) Žužkom se zelo dobro poznava. Nekaj obrazov je, proti katerim se veselim igrati," je dejal kapetan Sturma.

Svit Sešlar in Benjamin Verbič FOTO: Damjan Žibert

Ob bližajočem se reprezentančnem zboru se je pogovor dotaknil tudi njegovega položaja v slovenski izbrani vrsti. Čeprav pri Sturmu redno igra, se tokrat ni znašel med izbranci selektorja Boštjana Cesarja. Njegov odgovor je bil zadržan in usmerjen predvsem v lastne predstave. "Kar lahko naredim, je, da igram dobro in dam na igrišču vse od sebe. Mislim, da to tudi delam. Potem pa je na selektorju, da se odloči, kaj in kako. To je edino, kar lahko v tem trenutku povem," je povedal.

Sedma sezona v mestu, ki mu je vse bolj domače

Gradec je medtem že dolgo njegovo nogometno in življenjsko okolje. Bližina Slovenije in podobnosti z domovino so mu pomagale, da se je v mestu dobro znašel, po vseh teh letih pa se tam počuti še bolje. "Počutim se super. To je že moja sedma sezona pri Sturmu. Tukaj je nekako podobno Sloveniji, tudi bližina malo vpliva na to. Počutim se dobro, vsako leto bolje, moram reči. Res se veselim naslednjih tekem in dogodivščin," pravi 30-letnik. Kako močno mesto živi z nogometom, po njegovih besedah najbolje pokažejo obračuni Sturma in mestnega tekmeca GAK. Spomnil se je nedavnega derbija.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Kulisa na graškem derbiju Profimedia

Kulisa na graškem derbiju Profimedia



"Stadion je bil poln, polovica ga je bila rdečega, polovica črnega. Res nekaj posebnega. Če želite videti pravo vzdušje tukaj v Avstriji, je ta tekma ena največjih za dunajskim derbijem. Vredno si jo je ogledati, ne samo zaradi nogometa, ampak predvsem zaradi vzdušja," je opisal pripadnost, ki jo v Gradcu spoznava že vrsto let. Na današnji tekmi bo imel tudi nekoliko številčnejšo podporo prijateljev in družinskih članov. "Prihajajo v nekoliko večjem številu. Lepo jih je videti, ne samo zato, ker je na drugi strani Celje, ampak tudi zato, ker vedo, da ta tekma meni oziroma nam kot Sturmu nekaj pomeni. Z zmago bi naredili velik korak proti napredovanju. Treba bo dati vse od sebe in že se veselim tekme," je sklenil.