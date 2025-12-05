Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Gorenc: Nismo imeli v glavah, da rešujemo sezono

Ljubljana, 05. 12. 2025 09.08 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , S.V.
Komentarji
0

Jan Gorenc povsem nenadejano postaja ključni mož aktualnih nogometnih prvakov iz prestolnice v končnici jesenskega dela sezone. Na zadnjih dveh tekmah je zabil tri gole za zeleno-bele, pa čeprav gre za branilca. Najprej je dosegel oba gola proti Radomljam za prvenstveno zmago, še bolj pomemben pa je bil njegov zadetek v pokalu proti evropskemu Celju po katerem Olimpija še lahko upa na lovoriko v tej sezoni. Zmaji imajo po slavju proti Celjanom avtocesto do finala in tudi osvojitve pokalne lovorike. Znani so tudi že vsi četrtfinalni pari. Grosupeljčani bodo igrali proti Ljubljančanom, Jadran bo igral proti Kalcerju iz Radomelj, Aluminij proti Fužinarju, Bravo pa proti Nafti.

Nogometaši Olimpije so si izborili zadnjo četrtfinalno vozovnico v nogometnem pokalu Pivovarne Union. Ljubljančani so na stadionu Stožice v osmini finala premagali branilce naslova iz Celja z 1:0, edini gol na tekmi pa je dosegel Jan Gorenc v 53. minuti. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slednji je pravi ljubljanski junak v zadnjem obdobju. Izkoristil je priložnost po nekaterih odsotnostih udarnih članov obrambne linije, izkazal pa se je s tremi zadetki na zadnjih dveh tekmah. Njegovi zadetki pa so za zeleno-belo druščino pomenili prvenstveno zmago proti Radomljam in napredovanje v pokalu na obračunu s Celjem.  

Preberi še Riera odprt za možnost, da ob Celju vodi tudi slovensko reprezentanco

"Vedeli smo, kaj nam tekma s Celjem prinaša in kako zelo bi nam pomenila zmaga," je zbranim novinarjem sprva dejal junak tekme v Stožicah, kjer se je zbralo lepo število gledalcev. 

Jan Gorenc
Jan Gorenc FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Na tribunah je bilo, navkljub košarkarski tekmi v bližnji stoženski dvorani, okoli 3500 gledalcev. 

Preberi še Olimpija v Stožicah izločila neprepričljive Celjane

"Nismo se ustrašili bremena rezultata. Na to nismo gledali kot na pritisk. Vsi smo vedeli, da moramo dati vse od sebe. Vesel sem, da smo napredovali v pokalu," je še dejal junak obračuna Jan Gorenc. "Nikakor nismo razmišljali v smeri, da si lahko skozi pokal rešimo sezono. Želeli smo zgolj zmagati in napredovati." 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vseeno je jasno, da lanski državni prvaki zdaj s pokalom lahko (delno) rešijo sezono. "Lahko bi bili višje na lestvici, ampak na tem se učimo. Gradimo naprej, lige še ni konec, tako da bomo vse še lahko popravili in izboljšali. Prvenstvo je še dolgo," je strelec edinega gola v Stožicah prepričan, da Olimpija v drugem delu sezone ne bo razmišljala le o pokalnem tekmovanju, kjer jo v začetku marca čaka gostovanje v Grosuplju. Še prej, ta konec tedna, še poslednji obračun jesenskega dela prvenstva, ko bo šlo za mestni derbi z Bravom. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet olimpija pokal
Naslednji članek

Riera odprt za možnost, da ob Celju vodi tudi slovensko reprezentanco

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385