Gorenc: Nismo imeli v glavah, da rešujemo sezono

Jan Gorenc povsem nenadejano postaja ključni mož aktualnih nogometnih prvakov iz prestolnice v končnici jesenskega dela sezone. Na zadnjih dveh tekmah je zabil tri gole za zeleno-bele, pa čeprav gre za branilca. Najprej je dosegel oba gola proti Radomljam za prvenstveno zmago, še bolj pomemben pa je bil njegov zadetek v pokalu proti evropskemu Celju po katerem Olimpija še lahko upa na lovoriko v tej sezoni. Zmaji imajo po slavju proti Celjanom avtocesto do finala in tudi osvojitve pokalne lovorike. Znani so tudi že vsi četrtfinalni pari. Grosupeljčani bodo igrali proti Ljubljančanom, Jadran bo igral proti Kalcerju iz Radomelj, Aluminij proti Fužinarju, Bravo pa proti Nafti.

Nogometaši Olimpije so si izborili zadnjo četrtfinalno vozovnico v nogometnem pokalu Pivovarne Union. Ljubljančani so na stadionu Stožice v osmini finala premagali branilce naslova iz Celja z 1:0, edini gol na tekmi pa je dosegel Jan Gorenc v 53. minuti.

Slednji je pravi ljubljanski junak v zadnjem obdobju. Izkoristil je priložnost po nekaterih odsotnostih udarnih članov obrambne linije, izkazal pa se je s tremi zadetki na zadnjih dveh tekmah. Njegovi zadetki pa so za zeleno-belo druščino pomenili prvenstveno zmago proti Radomljam in napredovanje v pokalu na obračunu s Celjem.

"Vedeli smo, kaj nam tekma s Celjem prinaša in kako zelo bi nam pomenila zmaga," je zbranim novinarjem sprva dejal junak tekme v Stožicah, kjer se je zbralo lepo število gledalcev.

Jan Gorenc

Na tribunah je bilo, navkljub košarkarski tekmi v bližnji stoženski dvorani, okoli 3500 gledalcev.

"Nismo se ustrašili bremena rezultata. Na to nismo gledali kot na pritisk. Vsi smo vedeli, da moramo dati vse od sebe. Vesel sem, da smo napredovali v pokalu," je še dejal junak obračuna Jan Gorenc. "Nikakor nismo razmišljali v smeri, da si lahko skozi pokal rešimo sezono. Želeli smo zgolj zmagati in napredovati."

Vseeno je jasno, da lanski državni prvaki zdaj s pokalom lahko (delno) rešijo sezono. "Lahko bi bili višje na lestvici, ampak na tem se učimo. Gradimo naprej, lige še ni konec, tako da bomo vse še lahko popravili in izboljšali. Prvenstvo je še dolgo," je strelec edinega gola v Stožicah prepričan, da Olimpija v drugem delu sezone ne bo razmišljala le o pokalnem tekmovanju, kjer jo v začetku marca čaka gostovanje v Grosuplju. Še prej, ta konec tedna, še poslednji obračun jesenskega dela prvenstva, ko bo šlo za mestni derbi z Bravom.