Gorica in Domžale končala srečanje brez zadtekov

Gorica je na domačem terenu iskala drugo zmago v sezoni, potem ko je do danes edino dosegla v uvodnem krogu. Domžalčani, ki so na prejšnji tekmi premagali državne prvake iz Maribora, pa bi z novim uspehom ujeli priključek s Koprčani. Na koncu sta, sicer po terenski premoči domačinov, ekipi dobili po točko, s katero so Goričani spet ujeli Maribor na predzadnjem mestu, Domžalčani pa imajo zdaj enako število točk kot Mura in Radomlje.

Domžalčani so imeli v začetnem delu prvega polčasa sicer rahlo terensko premoč, a brez pravega učinka. Domači vratar Uroš Likar tako ni imel pretirano veliko dela, počasi pa so nato pobudo prevzeli domači.

Za vratarja gostov Ajdina Mulalića je bil najbolj nevaren poskus Darka Hrke v 20. minuti, ko je žoga po strelu s precejšnje razdalje poletela tik nad prečko. Pozneje pa se je v gneči pred golom slabo znašel Matija Širok, v 35. minuti pa je Alen Krajnc sicer dobil uporabno žogo na kašnih desetih metrih, vendar slabo meril.

Ko je že kazalo, da bodo Goričani prevladali - imeli so tudi pet strelov s kota -, pa so nato vendarle gostje prišli najbližje zadetku za vodstvo. V 38. minuti je Franko Kovačević lepo prodrl v kazenski prostor in se otresel branilcev, nato pa silovito udaril po žogi, ki pa je zadela prečko in se nato odbila nazaj v polje.

V nadaljevanju je bilo razmerje podobno. Domači so bili tudi v drugem delu aktivnejši in imeli več žogo v nogah, a tudi neučinkoviti. Že takoj po začetku je Etien Velikonja lepo našel Krajnca, ta pa je z glavo meril prek vrat.

Isti igralec je imel za Gorico zelo lepi priložnosti še v 63. in 80. minuti, a je prvič po strelu z roba kazenskega prostora vratar Mulalić žogo s prsti še odbil v kot, v drugi akciji pa je domači napadalec iz bližine meril prek gola.

Za Domžale je bil v tem delu igre bolj nevaren le Arnel Jakupović, a v 63. minuti je žoga po njegovem strelu od daleč končala tik ob vratnici.

V naslednjem krogu bodo Goričani v petek gostovali v Celju, Domžale bodo dan pozneje igrale doma s Koprom.