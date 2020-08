Gorica podaljšala s španskim centralnim branilcem

Sedemindvajsetletni Diego Bardanca, ki se je v mladinskih selekcijah kalil pri španskem Valladolildu, se je v Novo Gorico preselil v zimskem prestopnem roku iz srbske Indjije. Čeprav zaradi prekinitve tekmovanj zaradi epidemije novega koronavirusa ni imel veliko priložnosti za dokazovanje, je v dveh najpomembnejših tekmah, kvalifikacijah za prvo ligo proti Triglavu, odigral odlično in upravičil zaupanje glavnega trenerja Borivoja Lučića, je zapisal klub.

V taboru Gorice vsi negativni

Povratniki med prvoligaško elito bi morali v četrtek prvo tekme nove sezone igrati proti Olimpiji, a so Ljubljančani sporočili, da imajo v svojem taboru tri pozitivne primere na koronavirus, zato je bilo srečanje prestavljeno. Tudi Novogoričani pa so v ponedeljek testirali vse nogometaše in člane strokovnega vodstva, a na srečo nihče ni bil pozitiven.