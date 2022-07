Gorica premagala Bravo, Ljubljančani večji del tekme z igralcem manj

Nogometaši Gorice so vrnitev v elitno nogometno druščino začeli z zmago nad Bravom in prvimi tremi točkami. Svojega stratega Mirana Srebrniča so Primorci v uvodu v sezono 2022/23 nagradili s 100. trenerski zmago v prvi ligi. Obe ekipi sta v razgretem ozračju novogoriškega športnega parka začeli zadržano. Bolj konkretni pa so bili domači, a je bil Etien Velikonja v 17. minuti pri strelu z razdalje premalo natančen, žogi pa so pot do gola po nevarnem strelu Alena Krajnca v 25. minuti preprečili ljubljanski branilci.

Prebudili so se tudi gostje in že v naslednjem napadu je Martin Kramarič poskušal precej z leve strani, a izkazal Aleš Likar in žogo odbil v kot. Tudi po akciji s kota je bil junak z lepo parado Likar, ko je bil v skoku z glavo najvišji Gašper Trdin. Ljubljančani so tkali mrežo okrog domačega gola in zelo razigrani Ivan Šaranić je v 30. minuti nevarno streljal z roba kazenskega prostora.