Gorica razparala mrežo Triglava in bo po letu 'premora' znova igrala v Prvi ligi

Nogometaši Gorice so si v dodatnih kvalifikacijah zagotovili ponovno igranje v Prvi ligi. V Kranju so na povratni tekmi s 5:0 premagali zasedbo Triglava in napredovali s skupnim izidom 6:1. Potem ko so po koncu sezone 2018/19 Novogoričani izpadli v drugo ligo, so se ekspresno vrnili med elito. Primorci bodo v Prvi ligi v sezoni 2020/21 imeli kar tri ekipe: poleg Gorice še Koper in Tabor Sežano.

icon-expand Bede Osuji Amarachi je bil na obeh tekmah med boljšimi posamezniki obeh ekip. Tako v Kranju kot v Novi Gorici se je vpisal med strelce. FOTO: Aljoša Kravanja Gorica je bila večji del povratne tekme za popolnitev prve lige boljši tekmec, izkoriščala pa je številne napake domačega moštva, ki je bilo povsem nebogljeno. Letošnji drugoligaš iz Nove Gorice pa bi kaj lahko slavil še z višjo razliko, a so varovanci Borivoja Lučićazapravili številne lepe priložnosti. Tako se je že v četrti minuti 17-letniTjaš Begić soočil iz oči v oči z domačim vratarjem Jalnom Arkom, ki je obranil poskus mladega napadalnega vezista. V naslednjih minutah so zapretili tudi Kranjčani, a večjih težav Darku Marjanoviću v vratih vrtnic niso povzročili. V prvi polovici prvega polčasa je nato ritem igre padel, potem pa je sledil dvojni udarec Goričanov. V 25. minuti je po akciji, ki jo je začel Bede Amarachi Osuji, nadaljeval pa Luka Volarić, zadel mladi Begić. Štiri minute kasneje je bil z glavo po podaji Mattea Tomičeka z desne strani natančen Osuji. Jubilejna 30. sezona v PLTS se bo začela 12. avgusta. Gorica bo v prvem krogu gostovala v Ljubljani pri Olimpiji, Kranjčane pa čaka sezona v drugem rangu slovenskega nogometa. Trener Triglava Vlado Šmit je že v 35. minuti na igrišče poslal Luko Majcna, a z izjemo enega močnega strela od daleč tudi slednji ni bil nevaren za vratarja Marjanovića. Na drugi strani je Matija Kavčič po slabem strelu z velike oddaljenosti skorajda presenetil nepozornega Arka, a je domačega vratarja rešila vratnica. V drugem polčasu je moral domači vratar še trikrat po žogo v svojo mrežo. Kranjčani so vse sile usmerili v napad, kar je puščalo več prostora Goričanom, ki so vodstvo povišali v 56. minuti, ko je po podaji Osujija zadel Leon Marinič. V 62. minuti je za četrti zadetek poskrbel Rok Grudina, ki je z nekaj metrov po podaji Volariča le še potisnil žogo v prazno mrežo. Peti zadetek je znova pripravil Osuji, ki je z glavo lepo zaposlil rezervistaJako Kolenca, ki je postavil končni izid v 69. minuti tekme za ekspresno vrnitev Novogoričanov v prvoligaško druščino. Triglavani so si sicer prizadevali doseči častni zadetek, a jim do konca tekme ni uspelo zatresti Marjanovićevih vrat. Dodatne kvalifikacije za Prvo ligo:

Triglav - Gorica 0:5 (0:2) /1:1/

Begić 25.; Osuji 29., Marinič 56., Grudina 61., Kolenc 68.

/izid s prve tekme/